Теракт во Франции: в Париже осудили четырех ультраправых за покушение на Макрона (фото)

Члены группировки Barjols были приверженцами вооруженного свержения правительства Франции. Президента Макрона они хотели устранить с помощью керамического ножа во время торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

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Коррекционный суд 16-го округа Парижа 17 февраля признал четырех членов ультраправой организации Barjols виновными в организации теракта в городе Шарлевиль-Мезьер с целью покушения на президента Франции Эммануэля Макрона в 2018 году. Об этом сообщает агентство Reuters.

Всего по делу так называемых "баржольцев" на скамью подсудимых попали 13 человек — 11 мужчин и две женщины. У участников организации разные возрастные категории — самому младшему 26 лет, а самому пожилому — 66.

Рассмотрев дело суд признал виновными четырех человек за "участие в преступлениях террористического характера", остальные девять обвиняемых были оправданы и отпущены на свободу. Двое фигурантов дела, в том числе главны обвиняемый Жан-Пьер Буйе, а также Микаэль Ибе получили 4 года лишения свободы. Еще один обвиняемый был осужден на три года тюрьмы, из которых только один год он проведет в заключении.

"Обвинения против четвертого человека были сведены к приобретению, хранению и сдаче оружия, за что он был признан виновным и приговорен к шести месяцам условно", — говорится в сообщении.

[ + – ] Адвокат Жан-Пьера Буйе, Оливия Ронен. Источник: Le Progres

В ходе судебного заседания прокурор запросил для 66-летнего Жан-Пьера Буйе пять лет тюрьмы, в то время как адвокаты выставляли своих клиентов как "неуклюжих экстремистов", которые не имели никаких планов действий. В итоге защита высоко оценила решение суда и заявила, что в вопросах борьбы с терроризмом "можно быть немного рациональным".

Покушение на Макрона в 2018

В октябре 2018 года французские правоохранители получили информацию о том, что на президента страны готовится покушение. Стало известно, что группировка Barjols, во главе которой стоял некий Жан-Пьера Буйе планировала совершить покушение на Макрона в городе Шарлевиль-Мезьер, где глава государства участвовал в торжествах по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

[ + – ] Жан-Пьера Буйе. Источник: Le Point

В ходе расследования выяснилось, что злоумышленники хотели применить керамический нож, который одновременно и достаточно острый и не обнаруживается металлодетектором.

Силовики установили за Буйе наблюдение и позже задержали его в городе Бузонвилль, департамента Мозель, вместе с тремя другими подозреваемыми. Во время обыска кроме керамического ножа, найденного в багажнике авто, у подозреваемых обнаружили охотничье ружье и заряды для гранат.

Что касается политических взглядов "баржольцев" то на основании публикация в соцсетях следователи установили, что группировка исповедует ультраправую идеологию и выступает за свержение правительства с помощью оружия и преследование политиков, одобряющих иммиграцию.

Ранее сообщалось, что в середине января во Франции вспыхнули массовые акции протеста в связи с пенсионной реформой. По информации Le Figaro, на улицы французских городов вышли более одного миллиона человек, которые протестуют против увеличения пенсионного возраста до 64 лет.