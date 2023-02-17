Теракт у Франції: у Парижі засудили чотирьох ультраправих за замах на Макрона (фото)

Члени угруповання Barjols були прихильниками збройного повалення уряду Франції. Президента Макрона вони хотіли усунути за допомогою керамічного ножа під час урочистостей з нагоди 100-річчя закінчення Першої світової війни.

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Корекційний суд 16-го округу Парижа 17 лютого визнав чотирьох членів ультраправої організації Barjols винними в організації теракту в місті Шарлевіль-Мезьєр з метою замаху на президента Франції Емманюеля Макрона у 2018 році. Про це повідомляє агентство Reuters.

Усього у справі так званих "баржольців" на лаву підсудних потрапили 13 людей — 11 чоловіків і дві жінки. У учасників організації різні вікові категорії — наймолодшому 26 років, а найстаршому — 66.

Розглянувши справу, суд визнав винними чотирьох осіб за "участь у злочинах терористичного характеру", решта дев'ять обвинувачених були виправдані і відпущені на волю. Двоє фігурантів справи, зокрема головні обвинувачений Жан-П'єр Бує, а також Мікаель Ібе отримали 4 роки позбавлення волі. Ще один обвинувачений був засуджений до трьох років в'язниці, з яких лише один рік він проведе ув'язнення.

"Звинувачення проти четвертої людини були зведені до придбання, зберігання та здачі зброї, за що він був визнаний винним і засуджений до шести місяців умовно", — йдеться у повідомленні.

[ + – ] Адвокат Жан-П'єра Бує, Олівія Ронен. Джерело: Le Progres

Під час судового засідання прокурор запросив для 66-річного Жан-П'єра Бує п'ять років в'язниці, тоді як адвокати виставляли своїх клієнтів як "незграбних екстремістів", які не мали жодних планів дій. У результаті захист високо оцінив рішення суду і заявив, що у питаннях боротьби з тероризмом "можна бути трохи раціональним".

Замах на Макрона у 2018

У жовтні 2018 року французькі правоохоронці отримали інформацію про те, що на президента країни готується замах. Стало відомо, що угруповання Barjols, на чолі якого стояв Жан-П'єра Бує, планувало вчинити замах на Макрона в місті Шарлевіль-Мезьєр, де глава держави брав участь в урочистостях з нагоди 100-річчя закінчення Першої світової війни.

[ + – ] Жан-П'єра Бує. Джерело: Le Point

У ході розслідування з'ясувалося, що зловмисники хотіли застосувати керамічний ніж, який водночас досить гострий і не виявляється металодетектором.

Силовики встановили за Буйє спостереження та пізніше затримали його у місті Бузонвілль, департаменту Мозель, разом із трьома іншими підозрюваними. Під час обшуку крім керамічного ножа, знайденого в багажнику авто, у підозрюваних виявили мисливську рушницю та заряди для гранат.

Що стосується політичних поглядів "баржольців", то на підставі публікації в соцмережах слідчі встановили, що угруповання сповідує ультраправу ідеологію і виступає за повалення уряду за допомогою зброї та переслідування політиків, які схвалюють імміграцію.

Раніше повідомлялося, що у середині січня у Франції спалахнули масові акції протесту у зв'язку з пенсійною реформою. За інформацією Le Figaro, на вулиці французьких міст вийшли понад один мільйон людей, які протестують проти збільшення пенсійного віку до 64 років.