"Пропала предсмертная записка с именами причастных", — родители курсанта, застрелившегося во Львове

По словам родителей, их сын жаловался на поведение командира и просил их перевести его в другое учебное заведение.

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В воскресенье, 19 марта во Львове во время пребывания в посуточном наряде застрелился 18-летний курсант Львовского университета внутренних дел. Родители подростка говорят о пропавшей предсмертной записке сына и считают виновными персонал заведения, а полиция открыла уголовное производство по статье "доведение до самоубийства". Об этом сообщает "Суспільне".

Тело 18-летнего курсанта Львовского университета внутренних дел Дмитрия Гульчука обнаружили на территории учебного учреждения с огнестрельным ранением в голову. Накануне он направил маме СМС, в которой извинился за себя. Это было его последнее сообщение.

"Мам, извини за это, ты действительно хорошая мама, просто я очень плохой сын. Неудачник и слабак. Я тебе благодарен за все, потому что ты реально многое сделала", — читает мама курсанта Светлана Гульчук.

По словам женщины, Дмитрий давно мечтал стать полицейским. Он собственными силами поступил в университет, но уже во время учебы Дмитрий стал жаловаться родителям на давление командира и руководства заведения.

"Вошел старшина, он рассказывал, и говорит: "Что-то у меня сегодня плохое настроение, так, ну давайте отжимайтесь все!" Мы не думали… он такой домашний ребенок был, так мы уговаривали: потерпи, будешь иметь образование", — рассказывает отец погибшего Дмитрия Олег.

Родители курсанта утверждают, что их сын оставил предсмертную записку, которую видели и читали другие курсанты, но затем она исчезла.

"Дети между собой писали, что записку видели, но она исчезла. Кто-то видел заголовок, первые строки: вы мне угрожали, вы добились своего. И расписал все, как было, все фамилии, но эта записка исчезла. А теперь говорят, что записки не было. Записка все-таки была!" – говорит мама Дмитрия.

Сейчас во Львовском университете внутренних дел идет проверка, а декана факультета №3 Степана Гнатюка отстранили от работы. Обвинения в буллинге в заведении отвергают. По словам руководителя пресс-службы университета Галины Лемишко, никаких конфликтов с руководством университета у погибшего курсанта не было.

Материалы дела уже были переданы в Государственное бюро расследований. По факту гибели курсанта в ДБР открыли 2 уголовных производства по ст. 115 "преднамеренное убийство с примечанием самоубийство" и по статье 120 — доведение до самоубийства. Расследование продолжается.

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