Выстрелил из автомата в голову: во Львове курсант университета МВД совершил самоубийство (фото)

По данным СМИ, парень 2004 года умер по дороге в больницу после выстрела из автомата АКС-74У. Студенческие сообщества рассказывают о возможных угрозах парню от декана факультета.

Related video

Во Львове застрелился курсант Львовский государственный университет внутренних дел МВД Украины. Об этом сообщило в Instagram 19 марта сообщество украинских курсантов.

Парень мог застрелиться из автомата АКС-74У, это оружие курсантам выдают во время суточных дежурств на отдельных постах, отметили в группе.

"Причиной данного случая курсанты указывают на угрозы декана факультета в сторону курсанта. Гнатюк (фамилия декана) угрожал, что до конца выпуска (более полутора лет) курсант будет находиться на казарме и без увольнений. Следует отметить, что именно в этот наряд накануне молодого человека поставил именно Гнатюк", — утверждают в сообществе.

Внимание, кадры 18+!

Курсант Львовского университета МВД Украины совершил самоубийство

Причиной поступка, как отмечается в сообщении, был отказ курсанта от постоянных публикаций активности факультета в социальных сетях.

"По словам курсантов, погибший оставил записку, в которой указал причины поступка и подробно расписал ситуацию о руководителях и факультете, однако записка где-то исчезла", — отметило сообщество.

Внимание, кадры 18+!

Курсант Львовского университета МВД Украины совершил самоубийство Курсант Львовского университета МВД Украины совершил самоубийство

Позднее появилась фотография гильзы, предположительно, от патрона, который студент выпустил из автомата.

Парень мог застрелиться из автомата АКС-74У

Самоубийство курсанта МВД во Львове: первые подробности

Klymenko Time со ссылкой на источник в правоохранительных органах рассказывает подробности инцидента. Парень 2004 года рождения выстрелил из автомата Калашникова себе в голову во время дежурства и умер по дороге в больницу.

"Во время общения с мамой погибшего она сообщила, что получила от сына SMS, в котором он просит у нее прощения и благодарит за все. Аналогичного содержания сообщение было отправлено и отцу", — сообщили источники медиа.

Портал Zaxid.net дополняет, что застрелившийся курсант учился на 2-м курсе университета на факультете №3, где готовят специалистов для подразделений превентивной полиции. Он был родом из Ровенской области и скоро ему должно было исполниться 19 лет.

По информации сослуживцев погибшего, у него был конфликт с руководством университета. Коллектив университета выразил в Facebook соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.

"Грустим вместе с вами и разделяем вашу боль", — отметило руководство.

Обстоятельства гибели курсанта 2 курса выясняют правоохранители, открыто уголовное производство и проводится служебное расследование.

Нацполиция, прокуратура Львовской области и другие силовые структуры на момент публикации новости не комментировали самоубийство курсанта ВУЗа.

Напомним, что в России глава полиции Иркутска, полковник Герман Братчиков покончил с собой на рабочем месте после совещания с начальством.

А 16 февраля в Санкт-Петербурге нашли тело 58-летней Марины Янкиной. Женщина работала главой управления финансового обеспечения Минобороны РФ по Западному военному округу.