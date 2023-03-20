Выстрелил из автомата в голову: во Львове курсант университета МВД совершил самоубийство (фото)
По данным СМИ, парень 2004 года умер по дороге в больницу после выстрела из автомата АКС-74У. Студенческие сообщества рассказывают о возможных угрозах парню от декана факультета.
Во Львове застрелился курсант Львовский государственный университет внутренних дел МВД Украины. Об этом сообщило в Instagram 19 марта сообщество украинских курсантов.
Парень мог застрелиться из автомата АКС-74У, это оружие курсантам выдают во время суточных дежурств на отдельных постах, отметили в группе.
"Причиной данного случая курсанты указывают на угрозы декана факультета в сторону курсанта. Гнатюк (фамилия декана) угрожал, что до конца выпуска (более полутора лет) курсант будет находиться на казарме и без увольнений. Следует отметить, что именно в этот наряд накануне молодого человека поставил именно Гнатюк", — утверждают в сообществе.
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Причиной поступка, как отмечается в сообщении, был отказ курсанта от постоянных публикаций активности факультета в социальных сетях.
"По словам курсантов, погибший оставил записку, в которой указал причины поступка и подробно расписал ситуацию о руководителях и факультете, однако записка где-то исчезла", — отметило сообщество.
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Позднее появилась фотография гильзы, предположительно, от патрона, который студент выпустил из автомата.
Самоубийство курсанта МВД во Львове: первые подробности
Klymenko Time со ссылкой на источник в правоохранительных органах рассказывает подробности инцидента. Парень 2004 года рождения выстрелил из автомата Калашникова себе в голову во время дежурства и умер по дороге в больницу.
"Во время общения с мамой погибшего она сообщила, что получила от сына SMS, в котором он просит у нее прощения и благодарит за все. Аналогичного содержания сообщение было отправлено и отцу", — сообщили источники медиа.
Портал Zaxid.net дополняет, что застрелившийся курсант учился на 2-м курсе университета на факультете №3, где готовят специалистов для подразделений превентивной полиции. Он был родом из Ровенской области и скоро ему должно было исполниться 19 лет.
По информации сослуживцев погибшего, у него был конфликт с руководством университета. Коллектив университета выразил в Facebook соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.
"Грустим вместе с вами и разделяем вашу боль", — отметило руководство.
Обстоятельства гибели курсанта 2 курса выясняют правоохранители, открыто уголовное производство и проводится служебное расследование.
Нацполиция, прокуратура Львовской области и другие силовые структуры на момент публикации новости не комментировали самоубийство курсанта ВУЗа.
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