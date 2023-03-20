В РФ начальник полиции покончил с собой после разговора с начальством, — росСМИ

Как утверждают журналисты, до инцидента у полковника не замечали склонности к суициду. После разговора с начальством высокопоставленный офицер вернулся в кабинет, где просидел следующие 6 часов в тишине, а позже его тело обнаружили с огнестрельным ранением.

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Начальник полиции Иркутска в Российской Федерации совершил самоубийство на своем рабочем месте после совещания с начальством. Об этом сообщает российское медиа Baza в понедельник, 20 марта.

Произошел инцидент утром воскресенья, 19 марта. Полковник Герман Братчиков заступил на свое дежурство, получил табельное оружие в виде пистолета Макарова и начал готовиться к рабочему дню.

В 8 часов утра в него было запланировано совещание с замначальником полиции Главного управления МВД области и ничего не предвещало беды. После рабочего "зума" он вернулся к себе в кабинет и не выходил из него следующие шесть часов.

"Мужчина не отвечал ни на служебный, ни на сотовый телефоны, и тогда сотрудники полиции решили вскрыть его кабинет. Внутри они обнаружи труп полковника: мужчина застрелился из служебного пистолета", — говорится в сообщении.

Причины такого поступка Германа Братчикова неизвестны. По имеющейся в сети информации, четыре года назад он проходил психологическое тестирование и не было выявлено никаких предпосылок.

Причиной суицида мог стать развод начальника полиции со второй женой, и 27 марта их брак должны были официально расторгнуть. Истинные причины будет устанавливать следствие.

Напомним, 6 марта СМИ писали, что в РФ известный психиатр посоветовал мужчине, склонному к суициду, погибнуть в Украине. По мнению специалиста с 15-летним стажем, смерть мужчины в рядах ВС РФ может принести пользу государству.

6 февраля сообщалось, что в Москве дети начали бредить и говорить о суициде после посещения "Вкусно и точка". Подростков экстренно госпитализировали после заведения общественного питания и следователи начали рассматривать версию отравления различными веществами.