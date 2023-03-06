В РФ известный психиатр посоветовал мужчине, склонному к суициду, погибнуть в Украине, — СМИ

Известный в Москве психиатр с 15-летним стажем работы, по словам журналистов, посоветовал парню умереть с пользой — отправиться в Украину и погибнуть в рядах ВС РФ.

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В России в Москве парень, имевший мысли о самоубийстве, решил обратиться за помощью к именитому психиатру. Тот помог — посоветовал пациенту погибнуть с пользой, приняв участие в "спецоперации" ВС РФ на территории Украины. Об этом сообщает российское издание "Вaza".

Отмечается, что местный житель Андрей (имя изменено), который на фоне последних потрясений в мире задумался о самоубийстве, обратился к московскому психиатру с 15-летним стажем Павлу Бесчастнову. Тот выслушав пациента, предложил ему поразмыслить над тем, что можно не становиться "бессмысленным трупом", а умереть "с пользой для дела" ради победы.

Своей историей новолуние поделился в "Твиттере". Но уже после огласки психиатр Бесчастнов рассказал, что с пациентом у него была не консультация, а переписка. Мол, он предложил парню начать зарабатывать и заботиться о семье.

Сообщается, неизвестно, воспользовался ли парень советом врача, но после "консультации" с психиатром, он больше не выходил с ним на связь.

В оккупированном Крыму в середине февраля "суд" приговорил жителя РФ к 5 с половиной годам лишения свободы и принудительному лечению в психиатрическом отделении за попытку вступить в ВСУ, сообщило российское издание The Moscow Times.

В Беларуси задержан 15-летний брат администратора оппозиционного Telegram-канала "Live. Сообщество железнодорожников Беларуси". Несовершеннолетнего Артема задержали по сфабрикованному уголовному делу. Сначала подростка содержали в изоляторе временного содержания, а затем отправили в психбольницу.