Отправили в психбольницу: КГБ Беларуси шантажирует автора Telegram-канала свободой брата

Белорусские силовики отправили парня в психиатрическую больницу и требуют удалить паблик "Сообщество железнодорожников Беларуси" для его освобождения.

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Сотрудники Комитета госбезопасности Беларуси задержали 15-летнего брата администратора оппозиционного Telegram-канала "Live. Сообщество железнодорожников Беларуси". Об этом написали в самом белорусском паблике.

"Террористическая организация КГБ Беларуси захватила и удерживает в заложниках несовершеннолетнего родного брата администратора", — говорится в сообщении канала, на который подписано более 9 тыс. пользователей.

Как утверждают авторы паблика, белорусские силовики требуют удалить Telegram-канал и полностью прекратить деятельность "Сообщества".

Несовершеннолетнего Артема задержали по сфабрикованному уголовному делу о вымогательстве. Сначала подростка в течение трех суток удерживали в изоляторе временного содержания в Минске, причем к нему не пускали ни родителей, ни адвоката. Однако в пятницу, 20 января, парня отправили в психиатрическую больницу — "Республиканский научно-практический центр психического здоровья", где он находится до настоящего момента.

Уголовное дело против подростка не прекратили, с Артема взяли подписку о невыезде.

Как пишет мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", "Сообщество железнодорожников Беларуси" с самого начала полномасштабной войны детально отслеживает и публикует в интернете информацию о перемещениях воинских эшелонов Российской Федерации на территории Республики Беларусь.

Еще в марте 2022 года Telegram-канал признали в Беларуси "террористической организацией".

В "Сообществе" также опубликован опрос пользователей. Авторы спрашивают, как люди поступили бы, если бы их родственника обещали отпустить за удаление Telegram-канала. На момент выхода новости в опросе приняло участие более 4 тыс. человек: 61% посоветовал удалить паблик, 39% респондентов ответили, что не стали бы удалять.

[ + – ] Опрос в паблике "Сообщество железнодорожников Беларуси"

Напомним, в ноябре прошлого года мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что за восемь месяцев полномасштабной российско-украинской войны Беларусь передала России по железной дороге более 65 тысяч тонн боеприпасов и не менее 122 танков.

В марте 2022 года СМИ рассказывали о партизанах в Беларуси, которые массово выводили из строя железнодорожное полотно, чтобы помешать ВС РФ перебрасывать свои войска и технику.