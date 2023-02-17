Колония и психбольница: в Крыму "осудили" россиянина за попытку воевать на стороне Украины

Житель Петербурга был против российской агрессии и хотел попасть на территории Украины, чтобы воевать против режима Кремля. Его задержали в Симферополе и обвинили в государственной измене.

Related video

В оккупированном Крыму "суд" приговорил жителя Санкт-Петербурга к пяти с половиной годам лишения свободы и принудительному лечению за попытку вступить в армию Украины. Наказание мужчина будет отбывать в колонии строгого режима, а после освобождения принудительно будет отправлен на амбулаторное лечение в психиатрию. Об этом сообщает российское издание The Moscow Times.

Журналисты сообщают, что обвиняемый был против российской агрессии и пытался перейти на территорию Украины, чтобы после пойти на фронт на стороне ВСУ. Сообщается, что в суде мужчина рассказал, как в интернете он нашел вербовщиков, предложивших организовать ему выезд из РФ в Украину. Он получил инструкции по следованию к месту дислокации подразделения, а также видео по приобретению навыков со стрелковым оружием.

Однако сотрудники ФСБ задержали мужчину в Симферополе. Его обвинили по ст. 30 и ст. 275 УК РФ (Государственная измена).

"Таким образом, его противоправная деятельность, направленная на совершение государственной измены в форме перехода на сторону противника, не доведена до конца по независящим от него обстоятельствам и пресечена на стадии приготовления", — говорится в сообщении суда.

Журналисты The Moscow Times пишут, что вербовкой россиян с целью отправить воевать на стороне Украины занимается организация под названием "Легион Свобода России" — подразделение в рядах украинских вооруженных сил, состоящих из российских добровольцев. Также сообщается, что по данным бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, в самом Легионе могут находиться до несколько сотен человек, но точное количество бойцов сохраняется в тайне, подчеркнули журналисты.

Отметим, что авторы публикации ссылаются на решение "верховного суда Крыма", которое было опубликовано его пресс-службой. Фокус пытался проверить достоверность информации, однако подтвердить сведения невозможно, поскольку ссылка на ресурс не работает.

Напомним, 19 июня 2022 года в бою под Изюмом погиб основатель и многолетний руководитель "Легиона Свободы" Олег Куцин, который также командовал 49-м отдельным стрелковым батальоном "Карпатская Сечь". Как сообщил мэр Ивано-Франковска Иван Марцинкив, Куцина знали как настоящего воина, воспитавшего на своем примере сотни бойцов.

Как сообщили 13 февраля журналисты The New York Times, несколько дней назад группа новых российских добровольцев из "Легиона Свобода России" закончила трехнедельную подготовку в киевских лесах. Их обучали пользоваться штурмовой винтовкой F-16 и французской САУ Ceasar.