Под Изюмом погиб основатель "Легиона Свободы" Олег Куцин

По словам мэра Ивано-Франковска, Олега Куцина знали как настоящего воина, уважали как командующего и хорошего человека с несокрушимым характером. Мэр также пообещал отомстить за смерть украинских рыцарей.

На Изюмском направлении погиб основатель и многолетний руководитель "Легиона Свободы" Олег Куцин, командовавший также 49-м отдельным стрелковым батальоном "Карпатская Сечь". Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Иван

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

"Невосполнимая утрата! На восточном фронте погиб один из самых сильных командиров – Олег Куцин <…> Его знали как настоящего воина, уважали как командующего и хорошего человека с несокрушимым характером", — написал глава Ивано-Франковска. Также мэр пообещал отомстить за смерть великих рыцарей и выразил соболезнования семье.

"Для бойцов всегда был авторитетом, всегда вел за собой, был уверен, что командир должен быть боевым, вместе с бойцами планировать и участвовать в боях, а не отсиживаться в штабе", — говорится в после Добровольческого батальона ОДЧ Карпатская Сечь".

Отмечается, что за время войны с московским врагом Олег Куцин-Кум на своем примере воспитал сотни воинов, которые получили опыт боевых действий и впоследствии стали офицерами ВСУ.

Кто такой Олег Куцин?

Олег Куцин — политический и военный деятель, возглавлявший отделение ВО "Свобода" в Закарпатской области, был депутатом Тячивской районной рады. С началом боевых действий на востоке Украины в 2014 году Олег Куцин организовал добровольческую группу свободовцев, которая начала собирать и отправлять помощь украинским военнослужащим. После масштабного вторжения РФ его батальон помогал держать оборону в Киевской области: в Ирпене, Романовке и на Броварском направлении. После освобождения Киевщины, подразделение проддлжает выполнять боевые задачи на Изюмском направлении.

Напомни, что бойцы ССО рассказали о защите Северодонецка. По словам военных, враг, пользуясь преимуществом в артиллерии, без разбору бьет по жилым кварталам, независимо от того, находятся ли там военные, или нет.

Ранее Фокус сообщал, что войска РФ вновь начали наступление в Харьковском направлении. Советник главы ОП Алексей Арестович отметил, что россияне сосредоточили 5-7 БТГ, а, по словам Вадима Денисенко, оккупанты намереваются вновь превратить Харьков в прифронтовой город.