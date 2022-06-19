Під Ізюмом загинув засновник "Легіону Свободи" Олег Куцин

За словами мера Івано-Франківська, Олега Куцина знали як справжнього воїна, поважали як командувача та хорошу людину з незламним характером. Мер також пообіцяв помститися за смерть українських рицарів.

На Ізюмському напрямку загинув засновник і багаторічний керівник "Легіону Свободи" Олег Куцин, який командував також 49-м окремим стрілецьким батальйоном "Карпатська Січ". Про це повідомив мер Івано-Франківська Іван

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"Непоправна втрата! На східному фронті загинув один із найсильніших командирів — Олег Куцин <…> Його знали як справжнього воїна, поважали як командувача і хорошу людину з незламним характером", — написав голова Івано-Франківська. Також мер пообіцяв помститися за смерть великих лицарів і висловив співчуття сім'ї.

Хто такий Олег Куцин?

Олег Куцин — політичний і військовий діяч, який очолював відділення ВО "Свобода" у Закарпатській області, був депутатом Тячівської районної ради. З початком бойових дій на сході України у 2014 році Олег Куцин організував добровольчу групу свободівців, яка почала збирати та надсилати допомогу українським військовослужбовцям. Після масштабного вторгнення РФ його батальйон допомагав тримати оборону в Київській області: в Ірпені, Романівці та на Броварському напрямку. Після звільнення Київщини, підрозділ продовжує виконувати бойові завдання на Ізюмському напрямку.

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