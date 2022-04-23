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Военный Фокус Российско-украинская война

Российские добровольцы в рядах ВСУ провели учения с ПТРК NLAW (фото)

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Российские добровольцы в NLAW, гранатомет,
Фото: Telegram | Российские добровольцы в NLAW

Военнослужащие, которые, как считается, на добровольной основе вызвались воевать за Украину, отрабатывали слаженность при действиях из засад и в наступлении.

Последние три дня военнослужащие легиона "Свобода России" участвовали в тактических занятиях с противотанковыми подразделениями. Отрабатывали слаженность при действиях из засад и в наступлении. Об этом сообщается в Telegram-канале легиона.

"На занятиях также были отработаны навыки обращения и тактические приемы применения противотанковых гранатометов NLAW", — говорится в сообщении.

Учения с ПТРК NLAW, легион свободы,
Учения с ПТРК NLAW
Учения с ПТРК NLAW, легион свободы,
Учения с ПТРК NLAW
Учения с ПТРК NLAW, легион свободы,
Учения с ПТРК NLAW
Фото: Telegram
Учения с ПТРК NLAW, легион свободы,
Учения с ПТРК NLAW, легион свободы,
Учения с ПТРК NLAW, легион свободы,

Что такое легион "Свобода России"?

Подразделение сформировано из пленных российских военнослужащих и добровольцев, которые изъявили желание противостоять армии путинского режима. Россиянам выдали шевроны и форму ВСУ.

Добровольцы из легиона заявили, что первый бой хотели бы провести против кадыровцев — "цепных собак Путина".

Ранее Фокус сообщал, что на амуниции военнослужащих из "Легиона Свободы" пришит обновленный флаг России — без красной нижней полосы. А своей главной целью солдаты называют — смену правящего режима в Кремле.