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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Російські добровольці в лавах ЗСУ провели навчання з ПТРК NLAW (фото)

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Російські добровольці в NLAW, гранатомет,
Фото: Telegram | Російські добровольці в NLAW

Військовослужбовці, які, як вважається, на добровільній основі зголосилися воювати за Україну, відпрацьовували злагодженість під час дій із засідок і наступу.

Останні три дні військовослужбовці легіону "Свобода Росії" брали участь у тактичних заняттях із протитанковими підрозділами. Відпрацьовували злагодженість при діях із засідок і в наступі. Про це повідомляється в Telegram-каналі легіону.

"На заняттях також були відпрацьовані навички володіння та тактичні прийоми застосування протитанкових гранатометів NLAW", — ідеться в повідомленні.

Навчання з ПТРК NLAW
Навчання з ПТРК NLAW
Навчання з ПТРК NLAW
Навчання з ПТРК NLAW
Навчання з ПТРК NLAW
Навчання з ПТРК NLAW
Фото: Telegram
Навчання з ПТРК NLAW
Навчання з ПТРК NLAW
Навчання з ПТРК NLAW

Що таке легіон "Свобода Росії"?

Підрозділ сформований із полонених російських військовослужбовців і добровольців, які виявили бажання протистояти армії путінського режиму. Росіянам видали шеврони та форму ЗСУ.

Добровольці з легіону заявили, що перший бій хотіли б провести проти кадирівців — "собак Путіна, які сидять на ланцюгах".

Раніше окус повідомляв, що на амуніції військовослужбовців із "Легіону Свободи" пришитий оновлений прапор Росії без червоної нижньої смуги. А своєю головною метою солдати називають зміну правлячого режиму в Кремлі.