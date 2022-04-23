Російські добровольці в лавах ЗСУ провели навчання з ПТРК NLAW (фото)

Військовослужбовці, які, як вважається, на добровільній основі зголосилися воювати за Україну, відпрацьовували злагодженість під час дій із засідок і наступу.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Останні три дні військовослужбовці легіону "Свобода Росії" брали участь у тактичних заняттях із протитанковими підрозділами. Відпрацьовували злагодженість при діях із засідок і в наступі. Про це повідомляється в Telegram-каналі легіону.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

"На заняттях також були відпрацьовані навички володіння та тактичні прийоми застосування протитанкових гранатометів NLAW", — ідеться в повідомленні.

[ + – ] Навчання з ПТРК NLAW [ + – ] Навчання з ПТРК NLAW [ + – ] Навчання з ПТРК NLAW Фото: Telegram

Що таке легіон "Свобода Росії"?

Підрозділ сформований із полонених російських військовослужбовців і добровольців, які виявили бажання протистояти армії путінського режиму. Росіянам видали шеврони та форму ЗСУ.

Добровольці з легіону заявили, що перший бій хотіли б провести проти кадирівців — "собак Путіна, які сидять на ланцюгах".

Раніше окус повідомляв, що на амуніції військовослужбовців із "Легіону Свободи" пришитий оновлений прапор Росії без червоної нижньої смуги. А своєю головною метою солдати називають зміну правлячого режиму в Кремлі.