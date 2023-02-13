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Военный Фокус Российско-украинская война

"Депутинизация РФ": новые российские добровольцы пополнили ВСУ, чтобы бороться против Кремля — NYT (фото)

Солдат с позывным "Раза" (слева), "Луна" (справа)
Фото: NYT | Солдат с позывным "Раза" (слева), "Луна" (справа)

По данным журналистов, на днях новая группа российских добровольцев завершила трехнедельную подготовку в киевских лесах, где осваивала западные вооружения, такие как F-16 и САУ Ceasar.

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Российские солдаты с оружием в руках помогают украинским войскам в борьбе против российской оккупации. Неделю назад группа новых российских добровольцев закончила трехнедельную подготовку в киевских лесах. Их обучали пользоваться винтовкой F-16 и САУ Ceasar. Об этом сообщает The New York Times.

Легион "Свобода России" — название, под которым стало известно подразделение ВСУ, дислоцирующееся в районе Бахмута. Некоторые из его бойцов жили в Украине, когда началось масштабное российское вторжение 24 февраля 2022 года, тогда как другие перешли границу уже после начала боестолкновений.

Подготовка легиона "Свобода России" Fullscreen
Подготовка легиона "Свобода России"

"Мы не пришли сюда, чтобы что-либо доказывать. Мы здесь, чтобы помочь Украине добиться полного выдворения российских войск с украинской территории и будущей депутинизации России", — заявил военнослужащий с позывным "Заза", который сообщил, что он младше 20 лет.

По его словам, он присоединился к ВСУ уже после вторжения РФ.

"В таком молодом возрасте мне несколько рановато говорить о политических взглядах и мировоззрении, потому что они только формируются, — сказал он. — Но когда твоя страна захвачена одним плохим человеком, нужно брать все в свои руки".

Подготовка легиона "Свобода России" Fullscreen
Подготовка легиона "Свобода России"

Молодой человек высказывался против вторжения РФ в Украину, и из-за антивоенных постов в соцсетях у него были проблемы с университетской администрацией, в впоследствии и с полицией. Когда осенью сотрудники российских спецслужб появились на пороге его дома, он решил, что пора уезжать.

Легион "Свобода России" фото Fullscreen
Легион "Свобода России"

Среди причин, по которым россияне подняли оружие против своих сограждан или бывших сограждан, — моральный протест против действий родной страны, желание защитить свою вторую родину, или же неприязнь к президенту РФ Владимиру Путину.

Легион "Свобода России" Fullscreen
Легион "Свобода России"

"Настоящий русский человек не будет участвовать в такой агрессивной войне, не пойдет носиловать детей, убивать женщин и пожилых людей", — заявил российский военнослужащий с позывным "Цезарь". Он перечислил зверства ВС РФ, которые заставили его уехать из своего родного города Санкт-Петербург и воевать на стороне Украины.

Российские солдаты из легиона "Свобода России" в Донецкой области Fullscreen
Российские солдаты из легиона "Свобода России" в Донецкой области

"Поэтому у меня нет сожалений, я делаю свою работу и убил многих из них", — сказал он.

Из-за опасений мести и преследований, никто из опрошенных российских солдат не согласился назвать свои настоящие имена или какие-то биографические подробности.

Родственникам в РФ было сложно объяснить решение воевать на стороне Украины. Сообщения о зверствах ВС РФ в Киевской области, например в Буче или Ирпене, в РФ называют антироссийской пропагандой.

"Они не понимают. Им сказали, что здесь живут плохие люди, и они этому верят. Не думают, что вторая крупнейшая армия мира может убивать рядовых граждан", — пояснил военнослужащий.

Российские солдаты из легиона "Свобода России" Fullscreen
Российские солдаты из легиона "Свобода России"

На минувшей неделе группа новых российских добровольцев закончила трехнедельную подготовку в киевских лесах. Их обучали стрельбе из пушек и навыкам оказания первой помощи. Они осваивали западные вооружения, такие как французская САУ Caesar и винтовка F-16.

"Это лучше Калашникова. Я выстрелил около тысячи патронов и никаких сложностей не возникло", — сказал россиянин.

В своих интервью российские солдаты использовали некоторые украинские слова, но быстро переходили на родной русский.

"После месяца или двух они начали пользоваться некоторыми краткими фразами, "дякую", "вогонь"", — пояснил один из инструкторов.

Поправки, внесенные в законодательство Украины в августе, позволили сформированному подразделению присоединиться к ВСУ, хотя прежде такой возможности не было.

В РФ, в свою очередь, легион "Свобода России" признали террористической организацией.

Напомним, что ВСУ нанесли удар по штабу батальона "Восток" под Угледаром, воспользовавшись уязвимостью ВС РФ.

Ранее Фокус сообщал, что последствия обстрела села в Донецкой области видны из космоса. На снимках за август 2022 года село Петровка пока еще не подвергалась обстрелам, но на февральских кадрах уже видны разрушенные здания и выжженная территория.