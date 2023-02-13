"Депутинизация РФ": новые российские добровольцы пополнили ВСУ, чтобы бороться против Кремля — NYT (фото)

По данным журналистов, на днях новая группа российских добровольцев завершила трехнедельную подготовку в киевских лесах, где осваивала западные вооружения, такие как F-16 и САУ Ceasar.

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Российские солдаты с оружием в руках помогают украинским войскам в борьбе против российской оккупации. Неделю назад группа новых российских добровольцев закончила трехнедельную подготовку в киевских лесах. Их обучали пользоваться винтовкой F-16 и САУ Ceasar. Об этом сообщает The New York Times.

Легион "Свобода России" — название, под которым стало известно подразделение ВСУ, дислоцирующееся в районе Бахмута. Некоторые из его бойцов жили в Украине, когда началось масштабное российское вторжение 24 февраля 2022 года, тогда как другие перешли границу уже после начала боестолкновений.

[ + – ] Подготовка легиона "Свобода России"

"Мы не пришли сюда, чтобы что-либо доказывать. Мы здесь, чтобы помочь Украине добиться полного выдворения российских войск с украинской территории и будущей депутинизации России", — заявил военнослужащий с позывным "Заза", который сообщил, что он младше 20 лет.

По его словам, он присоединился к ВСУ уже после вторжения РФ.

"В таком молодом возрасте мне несколько рановато говорить о политических взглядах и мировоззрении, потому что они только формируются, — сказал он. — Но когда твоя страна захвачена одним плохим человеком, нужно брать все в свои руки".

[ + – ] Подготовка легиона "Свобода России"

Молодой человек высказывался против вторжения РФ в Украину, и из-за антивоенных постов в соцсетях у него были проблемы с университетской администрацией, в впоследствии и с полицией. Когда осенью сотрудники российских спецслужб появились на пороге его дома, он решил, что пора уезжать.

[ + – ] Легион "Свобода России"

Среди причин, по которым россияне подняли оружие против своих сограждан или бывших сограждан, — моральный протест против действий родной страны, желание защитить свою вторую родину, или же неприязнь к президенту РФ Владимиру Путину.

[ + – ] Легион "Свобода России"

"Настоящий русский человек не будет участвовать в такой агрессивной войне, не пойдет носиловать детей, убивать женщин и пожилых людей", — заявил российский военнослужащий с позывным "Цезарь". Он перечислил зверства ВС РФ, которые заставили его уехать из своего родного города Санкт-Петербург и воевать на стороне Украины.

[ + – ] Российские солдаты из легиона "Свобода России" в Донецкой области

"Поэтому у меня нет сожалений, я делаю свою работу и убил многих из них", — сказал он.

Из-за опасений мести и преследований, никто из опрошенных российских солдат не согласился назвать свои настоящие имена или какие-то биографические подробности.

Родственникам в РФ было сложно объяснить решение воевать на стороне Украины. Сообщения о зверствах ВС РФ в Киевской области, например в Буче или Ирпене, в РФ называют антироссийской пропагандой.

"Они не понимают. Им сказали, что здесь живут плохие люди, и они этому верят. Не думают, что вторая крупнейшая армия мира может убивать рядовых граждан", — пояснил военнослужащий.

[ + – ] Российские солдаты из легиона "Свобода России"

На минувшей неделе группа новых российских добровольцев закончила трехнедельную подготовку в киевских лесах. Их обучали стрельбе из пушек и навыкам оказания первой помощи. Они осваивали западные вооружения, такие как французская САУ Caesar и винтовка F-16.

"Это лучше Калашникова. Я выстрелил около тысячи патронов и никаких сложностей не возникло", — сказал россиянин.

В своих интервью российские солдаты использовали некоторые украинские слова, но быстро переходили на родной русский.

"После месяца или двух они начали пользоваться некоторыми краткими фразами, "дякую", "вогонь"", — пояснил один из инструкторов.

Поправки, внесенные в законодательство Украины в августе, позволили сформированному подразделению присоединиться к ВСУ, хотя прежде такой возможности не было.

В РФ, в свою очередь, легион "Свобода России" признали террористической организацией.

Напомним, что ВСУ нанесли удар по штабу батальона "Восток" под Угледаром, воспользовавшись уязвимостью ВС РФ.

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