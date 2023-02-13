"Депутінізація РФ": нові російські добровольці поповнили ЗСУ, щоб боротися проти Кремля — NYT (фото)

За даними журналістів, днями нова група російських добровольців завершила тритижневу підготовку у київських лісах, де опановувала західні озброєння, такі як F-16 та САУ Ceasar.

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Російські солдати зі зброєю в руках допомагають українським військам у боротьбі проти російської окупації. Тиждень тому група нових російських добровольців закінчила тритижневу підготовку в київських лісах. Їх навчали користуватися гвинтівкою F-16 та САУ Ceasar. Про це повідомляє The New York Times.

Легіон "Свобода Росії" — назва, під якою став відомий підрозділ ЗСУ, що дислокується в районі Бахмута. Деякі з його бійців жили в Україні, коли почалося масштабне російське вторгнення 24 лютого 2022 року, тоді як інші перейшли кордон уже після початку зіткнень.

[ + – ] Підготовка легіону "Свобода Росії"

"Ми не прийшли сюди, щоб щось доводити. Ми тут, щоб допомогти Україні досягти повного видворення російських військ з української території та майбутньої депутінізації Росії", — заявив військовослужбовець із позивним "Заза", який повідомив, що він молодший за 20 років.

За його словами, він приєднався до ЗСУ вже після вторгнення РФ.

"У такому молодому віці мені дещо рано говорити про політичні погляди та світогляд тому, що вони тільки формуються, — сказав він. — Але коли твоя країна захоплена однією поганою людиною, треба брати все у свої руки".

[ + – ] Підготовка легіону "Свобода Росії"

Молода людина висловлювалася проти вторгнення РФ в Україну, і через антивоєнні пости в соцмережах у нього були проблеми з університетською адміністрацією, згодом і з поліцією. Коли восени співробітники російських спецслужб з'явилися на порозі його будинку, він вирішив, що настав час їхати.

[ + – ] Легіон "Свобода Росії"

Серед причин, через які росіяни підняли зброю проти своїх співгромадян чи колишніх співгромадян, — моральний протест проти дій рідної країни, бажання захистити свою другу батьківщину, або неприязнь до президента РФ Володимира Путіна.

[ + – ] Легіон "Свобода Росії"

"Справжня російська людина не братиме участі в такій агресивній війні, не піде ґвалтувати дітей, вбивати жінок і людей похилого віку", — заявив російський військовослужбовець із позивним "Цезар". Він перерахував звірства ЗС РФ, які змусили його виїхати зі свого рідного міста Санкт-Петербург та воювати на боці України.

[ + – ] Російські солдати з легіону "Свобода Росії" у Донецькій області

"Тому в мене немає жалю, я роблю свою роботу і вбив багатьох із них", — сказав він.

Через побоювання помсти та переслідувань ніхто з опитаних російських солдатів не погодився назвати свої справжні імена або якісь біографічні подробиці.

Родичам у РФ було важко пояснити рішення воювати на боці України. Повідомлення про звірства ЗС РФ у Київській області, наприклад у Бучі чи Ірпені, в РФ називають антиросійською пропагандою.

"Вони не розуміють. Їм сказали, що тут живуть погані люди, і вони цьому вірять. Не думають, що друга найбільша армія світу може вбивати пересічних громадян", — пояснив військовослужбовець.

[ + – ] Російські солдати з легіону "Свобода Росії"

Минулого тижня група нових російських добровольців закінчила тритижневу підготовку у київських лісах. Їх навчали стрільбі з гармат та навичкам надання першої допомоги. Вони освоювали західні озброєння, такі як французька САУ Caesar та гвинтівка F-16.

"Це краще за Калашникова. Я вистрілив близько тисячі патронів і жодних складнощів не виникло", — сказав росіянин.У своїх інтерв'ю російські солдати використовували деякі українські слова, але швидко переходили на рідну російську.

"Після місяця чи двох вони почали користуватися деякими короткими фразами, "дякую", "вогонь"", — пояснив один із інструкторів.

Поправки, внесені до законодавства України в серпні, дозволили сформованому підрозділу приєднатися до ЗСУ, хоча раніше такої можливості не було.

У РФ, зі свого боку, легіон "Свобода Росії" визнали терористичною організацією.

Нагадаємо, що ЗСУ завдали удару по штабу батальйону "Схід" під Вугледаром, скориставшись вразливістю ЗС РФ.

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