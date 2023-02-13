ВС РФ обстреляли село на Донбассе: последствия видно из космоса (фото)

На кадрах, сделанных в августе 2022 года, Петровка еще не подвергалась обстрелам ВС РФ. На фото за 8-10 февраля 2023 года уже видны разрушенные здания и выжженная территория.

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Спутниковые снимки, опубликованные американской аэрокосмической компанией Maxar Technologies, показали последствия интенсивных обстрелов в районе села Петровка Донецкой области. Об этом сообщает Sky News.

На первых снимках, сделанных в августе прошлого года, показана местность, которая еще не подвергалась ударам российских войск. Видны дома в окружении деревьев и прочей растительности.

[ + – ] Петровка Донецкой области до обстрелов

Однако на фото того же села, которые были сделаны уже 8-10 февраля 2023 года, видны разрушенные здания и выжженная территория.

[ + – ] Петровка Донецкой области после обстрелов

Кадры обстрелов, сделанные 8-10 февраля 2023 года:

[ + – ] На опубликованных можно сравнить, как выглядел район Петровки Донецкой области до обстрелов

Напомним, что на минном поле под Угледаром оккупанты бессмысленно потеряли колонну бронетехники. На кадрах, снятых ВСУ, — несколько единиц российской бронетехники движутся по степной территории. Машина, возглавляющая колонну, наезжает на мины, следует детонация. Но это не останавливает движение россиян, — как итог за короткий отрезок времени группа оккупационных войск потеряла бронетранспорт и экипаж.

Ранее Фокус сообщал, что, по данным ОВА, Донецкая область подготовились к ядерному удару со стороны России. Руководители региона отработали алгоритм действий при возможном ядерном ударе по одному из инфраструктурных объектов региона. На днях на российском телевидении заявили о готовности к ядерному удару по Украине.