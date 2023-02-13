ЗС РФ обстріляли село на Донбасі: наслідки видно з космосу (фото)

На кадрах, зроблених у серпні 2022 року, Петрівка ще не зазнала обстрілів ЗС РФ. На фото за 8-10 лютого 2023 року вже видно зруйновані будівлі та випалену територію.

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Супутникові знімки, опубліковані американською аерокосмічною компанією Maxar Technologies, показали наслідки інтенсивного обстрілу в районі села Петрівка Донецької області. Про це повідомляє Sky News.

На перших знімках, зроблених у серпні минулого року, показано місцевість, яка ще не зазнавала ударів російських військ. Видно будинки в оточенні дерев та іншої рослинності.

[ + – ] Петрівка Донецької області до обстрілів

Однак на фото того ж села, яке було зроблено вже 8-10 лютого 2023 року, видно зруйновані будинки та випалену територію.

[ + – ] Петрівка Донецької області після обстрілу

Кадри обстрілів, зроблені 8-10 лютого 2023 року:

[ + – ] На опублікованих фото можна порівняти, який вигляд мав район Петрівки Донецької області до обстрілу

Нагадаємо, що на мінному полі під Вугледаром окупанти безглуздо втратили колону бронетехніки. На кадрах, знятих ЗСУ, кілька одиниць російської бронетехніки рухаються степовою територією. Машина, яка очолює колону, наїжджає на міни, слідує детонація. Але це не зупиняє рух росіян — як наслідок за короткий час група окупаційних військ втратила бронетранспорт і екіпаж.

Раніше Фокус повідомляв, що, за даними ОВА, Донецька область підготувалася до ядерного удару з боку Росії. Керівники регіону відпрацювали алгоритм дій у разі можливого ядерного удару по одному з інфраструктурних об'єктів регіону. Днями на російському телебаченні заявили про готовність до ядерного удару по Україні.