Донецкая область подготовилась к ядерному удару со стороны РФ, — ОВА

Областные власти отработали алгоритм действий на случай ядерного удара РФ по одному из объектов инфраструктуры в регионе.

Related video

Власти в Донецкой области отработали алгоритм действий на случай ядерного удара по региону. Об этом 17 ноября сообщила пресс-служба Донецкой областной военной администрации.

Согласно сообщению ведомства, алгоритм действий на случай ядерного удара власти отработали в онлайн режиме. Согласно легенде учений, Россия применила тактическое ядерное оружие против одного из объектов инфраструктуры в регионе.

Председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко отметил, что полиция, медики, спасатели и власти должны знать, как следует поступать в таких условиях с учетом фактора погоды.

"Должны быть готовы к любому развитию событий, так как загнанная крыса из своего бункера может отдать даже самый сумасшедший приказ. В таком случае реагировать нужно будет быстро и слаженно", — сказал Кириленко

Напомним, 14 ноября в столице Турции Анкаре прошли переговоры между российской и американской делегациями, которые касались ядерного оружия. США предостерегла Кремль от его использования.

Также СМИ сообщали, что США работают над тем, чтобы с помощью стратегического неядерного оружия нейтрализовать ядерный потенциал Москвы. Утверждается, что Штаты якобы планируют стратегические наступательные операции, в рамках которых значительное количество российских ядерных вооружений уничтожалось бы еще до того, как командование решит нанести удар.