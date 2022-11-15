Тайные переговоры в Турции: США предостерегли РФ от использования ядерного оружия, – СМИ

По данным журналистов, встреча в Анкаре не анонсировалась. Переговоры российской и американской делегаций стали первыми с начала полномасштабной войны в Украине.

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Вчера, 14 ноября, в столице Турции Анкаре прошли переговоры между российской и американской делегациями. Об этом сообщило российское издание "КоммерсантЪ" со ссылкой на собственные источники.

Как уточняется, российскую сторону на переговорах представлял директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. При этом СМИ не уточняет, кто прибыл в Турцию от американской стороны. В то же время журналист Алексей Венедиктов сказал, что США представлял директор ЦРУ Уильям Бернс.

Ранее встречу в Анкаре публично не анонсировали. Подробностей переговоров источники пока тоже не рассказывают.

Последний раз российская и американская делегации встречались в Женеве в Швейцарии 10 января этого года для переговоров по "гарантиям безопасности".

Переговоры США и РФ: что обсуждали стороны

Изначально пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что не будет комментировать распространившуюся информацию о встрече в Турции. Однако позже он подтвердил проведение переговоров. Тем не менее дополнительной информации по встрече он не предоставил.

"Такие переговоры действительно имели место. Это была инициатива американской стороны", –– рассказал он.

Агентство Reuters со ссылкой на собственный неназванный источник написало, что директор ЦРУ провел встречу с российской стороной. При этом в США заявляют, что это нельзя назвать переговорами. Как сообщается, Уильям Бернс просто передал сообщение о последствиях применения Россией ядерного оружия.

"Он не ведет никаких переговоров. Он не обсуждает урегулирование войны в Украине", –– добавил чиновник, на которое ссылается американское издание.

Бернс на встрече с российской делегацией также поднимал вопрос о задержанных в России американцах.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своей колонке прокомментировал возможные переговоры с РФ и написал, что Киев даже теоретически не рассматривает какие-либо уступки по вопросу Крыма.