Таємні переговори в Туреччині: США застерегли РФ від використання ядерної зброї, – ЗМІ

За даними журналістів, зустріч в Анкарі не анонсувалась. Переговори російської та американської делегацій стали першими від початку повномасштабної війни в Україні.

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Учора, 14 листопада, у столиці Туреччини Анкарі відбулися переговори між російською та американською делегаціями. Про це повідомило російське видання "КоммерсантЪ" з посиланням на власні джерела.

Як уточнюється, російську сторону на переговорах представляв директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін. При цьому, ЗМІ не уточнює, хто прибув у Туреччину від американської сторони. Водночас, журналіст Олексій Венедиктов сказав, що США представляв директор ЦРУ Вільям Бернс.

Раніше зустріч в Анкарі привселюдно не анонсували. Подробиць переговорів джерела поки що теж не розповідають.

Востаннє російська й американська делегації зустрічалися в Женеві у Швейцарії 10 січня цього року для переговорів щодо "гарантій безпеки".

Переговори США та РФ: що обговорювали сторони

Спочатку прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков підкреслив, що не коментуватиме розповсюджену інформацію про зустріч у Туреччині. Проте згодом він підтвердив проведення переговорів. Проте додаткової інформації щодо зустрічі він не надав.

"Такі переговори дійсно були. Це була ініціатива американської сторони", — розповів він.

Агентство Reuters із посиланням на власне неназване джерело написало, що директор ЦРУ провів зустріч із російською стороною. При цьому США заявляють, що це не можна назвати переговорами. Як повідомляється, Вільям Бернс просто передав повідомлення про наслідки застосування Росією ядерної зброї.

"Він не веде жодних переговорів. Він не обговорює врегулювання війни в Україні", — додав чиновник, на якого посилається американське видання.

Бернс на зустрічі з російською делегацією також порушував питання про затриманих у Росії американців.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своїй колонці прокоментував можливі переговори з РФ і написав, що Київ навіть теоретично не розглядає жодних поступок щодо Криму.