В РФ опасаются, что США нейтрализуют российское ядерное оружие, — СМИ

По словам исследователя из Женевы Павла Подвига, единственное целесообразное применение ядерного оружия — стратегическое, которое бы повергло Украину в шок и заставило бы капитулировать. Но он надеется, что уничтожение десятков или даже сотен тысяч человек — слишком высокая планка даже для Кремля.

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США работают над тем, чтобы с помощью стратегического неядерного оружия нейтрализовать ядерный потенциал Москвы, пишет Newsweek, ссылаясь на материалы, опубликованные российскими СМИ.

В одном из российских онлайн-журналов появилась статья, посвященная плану Соединенных Штатов, который якобы заключался в том, чтобы уничтожить существенную часть ядерного потенциала РФ еще прежде, чем Москва решит прибегнуть к ответному удару.

Публикация широко тиражировалась в РФ, в ней идет речь о том, что в среднесрочной перспективе США попытаются обзавестись стратегическим неядерным оружием с коротким подлетным временем до цели, которое бы не подлежало никаким международным ограничениям.

Такие стратегические высокоэффективные огневые системы должны работать по принципу разведывательного ударного комплекса, систем оружия направленной энергии и прочих перспективных систем.

В статье одного из информагентств отмечалось, что "теория сдерживания в США и странах НАТО заменена на теорию упреждающих силовых действий".

Утверждается, что США якобы планируют стратегические наступательные операции, в рамках которых значительное количество российских ядерных вооружений уничтожалось бы еще до того, как командование решит нанести ответный удар.

Такая широко тиражируемая публикация появилась после того, как российский президент Владимир Путин намекнул на возможное применение ядерного оружия.

В прошлом месяце Путин обвинил Запад в "ядерном шантаже". По его словам, РФ будет использовать все имеющиеся средства для защиты того, что он назвал своей территориальной целостностью.

По данным Ассоциации по контролю над вооружениями за январь прошлого года, у России есть 6257 ядерных боеголовок, тогда как у США — 5550.

Вместе с тем, западная разведка не видит признаков того, что РФ готовит ядерный удар. Но администрация Байдена все же была встревожена ядерной риторикой, доносящейся из РФ.

Для РФ есть смысл в применении только стратегического ядерного оружия

Павел Подвиг, руководитель женевского исследовательского проекта "Российские ядерные силы", недавно в интервью журналистам сказал, что для применения тактического ядерного оружия его понадобилось бы снимать с хранения и везти на передовую. А скрыть такую активность было бы сложно.

К тому же, из-за длинной линии фронта сложно определить подходящую военную цель тактического ядерного удара. По его словам, единственное применение ядерного оружия, в котором была бы хоть какая-то целесообразность, — это стратегическое. Такое, которое бы повергло Украину в шок и заставило бы сдаться.

"Но для того, чтобы удар был достаточно шокирующим, пришлось бы убить десятки, а то и сотни тысяч человек", — сказал исследователь из Женевы, который надеется, что это слишком высокая планка даже для Кремля.

Ранее Фокус сообщал, что, по словам Путина, Хиросима и Нагасаки доказывают, что для победы в войне ядерные удары по крупным городам не нужны.

Напомним, что Дмитрий Медведев в очередной раз заявил, что у РФ есть оружие, чтобы "отправить врагов в геенну огненную". Однако пояснил, что такая задача сейчас не стоит.