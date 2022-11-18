Донецька область підготувалася до ядерного удару з боку РФ, — ОВА

Обласна влада відпрацювала алгоритм дій на випадок ядерного удару РФ по одному з об'єктів інфраструктури в регіоні.

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Влада на Донеччині відпрацювала алгоритм дій на випадок ядерного удару по регіону. Про це 17 листопада повідомила пресслужба Донецької обласної військової адміністрації.

Згідно з повідомленням відомства, алгоритм дій на випадок ядерного удару влада відпрацювала в онлайн режимі. Згідно з легендою навчань, Росія застосувала тактичну ядерну зброю проти одного з об'єктів інфраструктури у регіоні.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко зазначив, що поліція, медики, рятувальники та влада має знати, що робити в таких умовах з урахуванням фактора погоди.

"Маємо бути готовими до будь-якого розвитку подій, оскільки загнаний щур зі свого бункера може віддати навіть найбожевільніший наказ. У такому разі реагувати потрібно буде швидко і злагоджено", — сказав Кириленко.

Нагадаємо, 14 листопада у столиці Туреччини Анкарі відбулися переговори між російською та американською делегаціями, які стосувалися ядерної зброї. США застерегла Кремль від її використання.

Також ЗМІ повідомляли, що США працюють над тим, щоб за допомогою стратегічної неядерної зброї нейтралізувати ядерний потенціал Москви. Стверджується, що Штати нібито планують стратегічні наступальні операції, в межах яких значна кількість російських ядерних озброєнь знищувалася б ще до того, як командування вирішить завдати удару.