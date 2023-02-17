Колонія та психіатрична лікарня: у Криму "засудили" росіянина за спробу воювати на боці України

Житель Петербурга був проти російської агресії і хотів потрапити на територію України, щоб воювати проти режиму Кремля. Його затримали у Сімферополі та звинуватили у державній зраді.

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В окупованому Криму "суд" засудив жителя Санкт-Петербурга до п'яти з половиною років позбавлення волі та примусового лікування за спробу вступити до армії України. Покарання чоловік відбуватиме у колонії суворого режиму, а після звільнення примусово буде відправлено на амбулаторне лікування до психіатрії. Про це повідомляє російське видання The Moscow Times.

Журналісти повідомляють, що обвинувачений був проти російської агресії і намагався перейти на територію України, щоб піти на фронт на боці ЗСУ. Повідомляється, що у суді чоловік розповів, як в інтернеті він знайшов вербувальників, які запропонували організувати йому виїзд із РФ в Україну. Він отримав інструкції щодо прямування до місця дислокації підрозділу, а також відео з набуття навичок зі стрілецькою зброєю.

Проте співробітники ФСБ затримали чоловіка у Сімферополі. Його звинуватили за ст. 30 та ст. 275 КК РФ (Державна зрада).

"Так, його протиправна діяльність, спрямована на здійснення державної зради у формі переходу на бік противника, не доведена до кінця за незалежними від нього обставинами і припинена на стадії приготування", — йдеться у повідомленні суду.

Журналісти The Moscow Times пишуть, що вербуванням росіян з метою відправити воювати на боці України займається організація під назвою "Легіон Свобода Росії" — підрозділ у лавах українських збройних сил, які складаються з російських добровольців. Також повідомляється, що за даними колишнього радника Офісу президента України Олексія Арестовича, у самому Легіоні можуть перебувати до кількох сотень людей, але точна кількість бійців зберігається в таємниці, наголосили журналісти.

Зазначимо, що автори публікації посилаються на рішення "верховного суду Криму", опубліковане його пресслужбою. Фокус намагався перевірити достовірність інформації, проте підтвердити інформацію неможливо, оскільки посилання на ресурс не працює.

Нагадаємо, 19 червня 2022 року в бою під Ізюмом загинув засновник та багаторічний керівник "Легіону Свободи" Олег Куцин, який також командував 49-м окремим стрілецьким батальйоном "Карпатська Січ". Як повідомив мер Івано-Франківська Іван Марцінків, Куцина знали як справжнього воїна, який виховав на своєму прикладі сотні бійців.

Як повідомили 13 лютого журналісти The New York Times, кілька днів тому група нових російських добровольців із "Легіону Свобода Росії" закінчила тритижневу підготовку у київських лісах. Їх навчали користуватися штурмовою гвинтівкою F-16 та французькою САУ Ceasar.