Відомий в Москві психіатр з 15-річним стажем роботи, за словами журналістів, порадив хлопцеві померти з користю — вирушити до України і загинути в лавах ЗС РФ.

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В Росії в Москві хлопець, який мав думки про самогубство, вирішив звернутися по допомогу до іменитого психіатра. Той допоміг — порадив пацієнту загинути з користю, взявши участь в "спецоперації" ЗС РФ на території України. Про це повідомляє російське видання "Вaza".

Зазначається, що місцевий житель Андрій (ім'я змінено), який на тлі останніх потрясінь у світі задумався про самогубство, звернувся до московського психіатра з 15-річним стажем Павла Бесчастнова. Той вислухавши пацієнта, запропонував йому поміркувати над тим, що можна не ставати "безглуздим трупом", а померти "з користю справі" заради перемоги.

Своєю історією молодик поділився в "Твіттері". Але вже після розголосу психіатр Бесчастнов розповів, що з пацієнтом у нього була не консультація, а листування. Мовляв, він запропонував хлопцю почати заробляти і дбати про родину.

Повідомляється, що наразі невідомо, чи скористався молодик порадою лікаря, але після "консультації" з психіатром, він більше не виходив з ним на зв'язок.

В окупованому Криму в середині лютого "суд" засудив жителя РФ до 5 з половиною років позбавлення волі та примусового лікування у психіатричному відділенні за спробу вступити до ЗСУ, повідомило російське видання The Moscow Times.

В Білорусі затримали 15-річного брата адміністратора опозиційного Telegram-каналу "Live. Спільнота залізничників Білорусі". Неповнолітнього Артема затримали у сфабрикованій кримінальній справі. Спочатку підлітка утримували в ізоляторі тимчасового тримання, а далі відправили до психіатричної лікарні.