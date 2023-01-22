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Відправили до психіатричної лікарні: КДБ Білорусі шантажує автора Telegram-каналу свободою брата

Білорусь залізниця військова техніка
Фото: Белта | Білоруські опозиціонери збирають детальну інформацію про переміщення російської техніки залізницеюї

Білоруські силовики відправили хлопця до психіатричної лікарні та вимагають видалити паблік "Спільнота залізничників Білорусі" для його звільнення.

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Співробітники Комітету держбезпеки Білорусі затримали 15-річного брата адміністратора опозиційного Telegram-каналу "Live. Спільнота залізничників Білорусі". Про це написали у білоруському пабліку.

"Терористична організація КДБ Білорусі захопила та утримує у заручниках неповнолітнього рідного брата адміністратора", — йдеться у повідомленні каналу, на який підписано понад 9 тис. користувачів.

Як стверджують автори пабліка, білоруські силовики вимагають видалити Telegram-канал та повністю припинити діяльність "Спільноти".

Неповнолітнього Артема затримали у сфабрикованій кримінальній справі про здирництво. Спочатку підлітка упродовж трьох діб утримували в ізоляторі тимчасового тримання у Мінську, причому до нього не пускали ні батьків, ні адвоката. Однак у п'ятницю, 20 січня, хлопця відправили до психіатричної лікарні — "Республіканський науково-практичний центр психічного здоров'я", де він перебуває до сьогодні.

Кримінальну справу проти підлітка не припинили, з Артема взяли підписку про невиїзд.

Як пише моніторингова група "Беларускі Гаюн", "Спільнота залізничників Білорусі" від початку повномасштабної війни детально відстежує і публікує в інтернеті інформацію про переміщення військових ешелонів Російської Федерації на території Республіки Білорусь.

Ще у березні 2022 року Telegram-канал визнали у Білорусі "терористичною організацією".

У "Спільноті" також опубліковано опитування користувачів. Автори запитують, як люди вчинили б, якби їхнього родича обіцяли відпустити за видалення Telegram-каналу. На момент виходу новини в опитуванні взяло участь понад 4 тис. осіб: 61% порадив видалити паблік, 39% респондентів відповіли, що не видаляли б.

Білорусь паблік опитування Fullscreen
Опитування в пабліку "Спільнота залізничників Білорусі"

Нагадаємо, у листопаді минулого року моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що за вісім місяців повномасштабної російсько-української війни Білорусь передала Росії залізницею понад 65 тисяч тонн боєприпасів і не менше 122 танків.

У березні 2022 року ЗМІ розповідали про партизанів у Білорусі, які масово виводили з ладу залізничне полотно, щоб перешкодити ЗС РФ перекидати свої війська та техніку.