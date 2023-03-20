В РФ начальник поліції наклав на себе руки після розмови з начальством, — росЗМІ

Як стверджують журналісти, до інциденту полковник не помічав схильності до суїциду. Після розмови з начальством високопосадовець повернувся до кабінету, де просидів наступні 6 годин у тиші, а пізніше його тіло знайшли з вогнепальним пораненням.

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Начальник поліції Іркутська в Російській Федерації скоїв самогубство на своєму робочому місці після наради з начальством. Про це повідомляє російське медіа Baza у понеділок, 20 березня.

Стався інцидент у неділю вранці, 19 березня. Полковник Герман Братчиков заступив на своє чергування, отримав табельну зброю у вигляді пістолета Макарова та почав готуватися до робочого дня.

О 8 годині ранку в нього була запланована нарада із заступником начальника поліції Головного управління МВС області й нічого не віщувало біди. Після робочого "зуму" він повернувся до себе в кабінет і не виходив із нього наступні шість годин.

"Чоловік не відповідав ні на службовий, ні на стільниковий телефони, і тоді співробітники поліції вирішили розкрити його кабінет. Усередині вони знайшли труп полковника: чоловік застрелився зі службового пістолета", — йдеться у повідомленні.

Причини такого вчинку Германа Братчикова невідомі. За наявною в мережі інформацією, чотири роки тому він проходив психологічне тестування і не було виявлено жодних передумов.

Причиною суїциду могло стати розлучення начальника поліції з другою дружиною, і 27 березня їхній шлюб мали офіційно розірвати. Справжні причини встановлюватиме слідство.

Нагадаємо, 6 березня ЗМІ писали, що в РФ відомий психіатр порадив чоловікові, який схильний до суїциду, загинути в Україні. На думку фахівця з 15-річним стажем, смерть чоловіка в лавах ЗС РФ може принести користь державі.

6 лютого повідомлялося, що в Москві діти почали марити і говорити про суїцид після відвідин "Вкусно и точка". Підлітків екстрено госпіталізували після закладу громадського харчування і слідчі почали розглядати версію отруєння різними речовинами.