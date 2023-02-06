У Москві діти почали марити і говорити про суїцид після відвідування "Вкусно — и точка" — росЗМІ

Російські підлітки опинилися на лікарняному ліжку після візиту до закладу швидкого харчування. Слідчі розглядають версію отруєння речовинами.

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У Росії двоє школярів потрапили до реанімації після відвідин місцевого аналога McDonald's "Смачно і крапка" у центрі Москви. Про це повідомляє російське медіа Baza.

15-річний Олександр та 14-річна Софія відвідали ресторан швидкого харчування в Москві на Маросейці, але раптово це закінчилося відвідуванням лікарні. Підліткам стало погано, вони почали марити і розповідати про своє бажання накласти на себе руки.

Після цього Олександр та Софія були екстрено госпіталізовані, де фахівці поставили їм попередній діагноз — отруєння психодислептиками.

Московські слідчі з правоохоронних органів порушили справу, проте поки що не можуть з'ясувати, що саме спричинило отруєння. Допитати їх практично неможливо, оскільки підлітки перебувають в несвідомому стані у токсикологічній реанімації.

Докладніші аналізи пообіцяли надати за готовністю. Також поки що не можна стверджувати, що саме їжа з ресторану "Вкусно — и точка" була джерелом речовин, які призвели до отруєння Софії та Олександра.

Нагадаємо, що "Вкусно — и точка"" прийшли на заміну американській мережі McDonalds, яка, після початку повномасштабної війни в Україні, залишила російський ринок.

11 листопада компанія оголосила про свої наміри залишити ще й ринок Білорусі. Це рішення пояснили "серйозними проблемами з місцевими постачаннями".

Через кілька днів, як зазначив "Пул Первого", Олександр Лукашенко зрадів новині про вихід із країни американської мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's. Він вважає, що замість них мають з'явитися білоруські заклади.