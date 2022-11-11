McDonald's оголосив про вихід із Білорусі: названо причину

Місце американської мережі займе російський бренд "Вкусно и точка", який раніше викупив її ресторани в Росії і тепер радий розширенню бізнесу.

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Компанія McDonald's 11 листопада оголосила про вихід із білоруського ринку. Це рішення у компанії пояснили "серйозними проблемами з місцевими постачаннями".

У Білорусі працює 25 ресторанів мережі, усі їх викупила російська компанія "Вкусно и точка". У McDonald's уточнили, що ресторани будуть перейменовані протягом кількох тижнів і під час перехідного періоду вони продовжать роботу під американським брендом.

Російська компанія, зі свого боку, заявила, що рішення про подальшу роботу як франчайзинг "Вкусно — и точка" дозволить зберегти понад 2 тис. робочих місць. Також там пообіцяли, що ресторани не відмовляться від чинних концепцій обслуговування і сервісів, а також "високих стандартів якості".

"Підписання договору про франчайзинг — дуже важливий крок для нашої компанії, фактично ми виходимо на новий для нас ринок. Тепер "Вкусно и точка" працюватиме не тільки в Росії, а й у Білорусі, і це лише початок", — так прокоментував угоду власник мережі Олександр Говор.

Як McDonald's йшов із Росії

Нагадаємо, на початку березня McDonald's оголосив, що тимчасово закриє 850 ресторанів у Росії. У травні компанія заявила, що вирішила повністю піти з російського ринку та продати свій бізнес. У McDonald's пояснили, що ведення бізнесу в РФ в умовах гуманітарної кризи, яку спровокувала війна, не має сенсу і не відповідає цінностям компанії.

У червні ресторани мережі почали відкриватися під новим брендом "Вкусно и точка". Меню в них залишилося практично незмінним, але із назв страв прибрали приставку "мак".

Проте вже через місяць у мережі почалися проблеми: ресторанам довелося відмовитися від страв із картоплі. Це пояснили неврожаєм у 2021 році сортів картоплі, які використовує мережа й антиросійськими санкціями, які завадили купити продукт за кордоном.

Влітку з Росії також вирішили піти ще дві мережі, що працюють під американськими брендами: KFC та Pizza Hut.