McDonald's объявил об уходе из Беларуси: названа причина

Место американской сети займет российский бренд "Вкусно и точка", который ранее выкупил ее рестораны в России и теперь рад расширению бизнеса.

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Компания McDonald's 11 ноября объявила об уходе с белорусского рынка. Это решение в компании объяснили "серьезными проблемами с местными поставками".

В Беларуси работает 25 ресторанов сети, все их выкупила российская компания "Вкусно и точка". В McDonald's уточнили, что рестораны будут переименованы в течение нескольких недель, и во время переходного периода они продолжат работу под американским брендом.

Российская компания в свою очередь заявила, что решение о дальнейшей работе в качестве франчайзинг "Вкусно – и точка" позволит сохранить более 2 тыс. рабочих мест. Также там пообещали, что рестораны не откажутся от действующих концепций обслуживания и сервисов, а также "высоких стандартов качества".

"Подписание договора о франчайзинге – очень важный шаг для нашей компании, фактически мы выходим на новый для нас рынок. Теперь "Вкусно – и точка" будет работать не только в России, но и в Беларуси, и это только начало", – так прокомментировал сделку владелец сети Александр Говор.

Как McDonald's уходил из России

Напомним, в начале марта McDonald's объявил, что временно закроет 850 ресторанов в России. В мае компания заявила, что решила полностью уйти с российского рынка и продать свой бизнес. В McDonald's объяснили, что ведение бизнеса в РФ в условиях гуманитарного кризиса, который спровоцировала война, не имеет смысла и не соответствует ценностям компании.

В июне рестораны сети стали открываться под новым брендом "Вкусно и точка". Меню в них осталось практически неизменным, но из названий блюд убрали приставку "мак".

Однако уже через месяц у сети начались проблемы: ресторанам пришлось отказаться от блюд из картофеля. Это объяснили неурожаем в 2021 году сортов картофеля, которые использует сеть и антироссийскими санкциями, которые помешали купить продукт за рубежом.

Летом из России также решили уйти еще две сети, работающих под американскими брендами: KFC и Pizza Hut.