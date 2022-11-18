"Слава тобі, Господи": Лукашенко прокоментував відхід Mcdonald's з Білорусі (відео)

Білоруський лідер заявив, що замість американської мережі мають з'явитися білоруські аналоги, які використовують локальну продукцію. Однак у країні працюватимуть російські ресторани "Вкусно — и точка" (укр. Смачно — і крапка).

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Олександр Лукашенко зрадів новині про відхід з країни американської мережі ресторанів швидкого харчування Mcdonald's. Він вважає, що замість них мають з'явитися білоруські заклади. Про це повідомляє "Пул Первого".

"Я завжди вас закликаю: харчуйтеся, споживайте своє, не кидайтеся на заморське… Слава тобі, господи, що хоч відходить МакДональдз", — сказав він.

Лукашенко заявив, що замість американських ресторанів мають з'явитись білоруські аналоги, які використовують локальну продукцію.

"Ми самі повинні робити те, що колись робив цей МакДональдз, якщо комусь це треба, і навіть краще. У нас що, булочку навпіл розрізати не можуть і впхнути в ці дві половинки шматочок м'яса, картоплі та салату? хто це споживає, я не знаю", — додав він.

Зазначимо, що замість Mcdonald's у Білорусі тепер будуть не білоруські ресторани швидкого харчування, а російська мережа "Вкусно — и точка", яка раніше викупила ресторани Mcdonald's у Росії.

Нагадаємо, 11 листопада компанія McDonald's оголосила про звільнення з білоруського ринку. Це рішення пояснюється "серйозними проблемами з місцевими постачаннями".

У червні в Росії відкрили ресторани "Вкусно — и точка". У закладі подають усі знайомі страви з кухні McDonald's, але забрали з них приставку Мак.