"Слава тебе, Господи": Лукашенко прокомментировал уход Mcdonald's из Беларуси (видео)

Белорусский лидер заявил, что вместо американской сети должны появиться белорусские аналоги, которые используют локальную продукцию. Однако в стране будут работать российские рестораны "Вкусно и точка".

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Александр Лукашенко обрадовался новости об уходе из страны американской сети ресторанов быстрого питания Mcdonald's. Он считает, что вместо них должны появится белорусские заведения. Об этом сообщает "Пул Первого".

"Я всегда вас призываю: питайтесь, потребляйте свое, не бросайтесь на заморское… Слава тебе господи, что хоть уходит Макдональдс", — сказал он.

Лукашенко заявил, что вместо американских ресторанов должны появиться белорусские аналоги, которые используют локальную продукцию.

"Мы сами должны делать то, что когда-то делал этот Макдональдс, если кому-то это надо, и даже лучше. У нас что, булочку пополам разрезать не могут и впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картошки и салата? Господи, кто это потребляет, я не знаю", — добавил он.

Отметим, что вместо Mcdonald's в Беларуси теперь будут не белорусские рестораны быстрого питания, а российская сеть "Вкусно и точка", которая ранее выкупила рестораны Mcdonald's в России.

Напомним, 11 ноября компания McDonald's объявила об уходе с белорусского рынка. Это решение объясняется "серьезными проблемами с местными поставками".

В июне в России открыли рестораны "Вкусно и точка". В заведении подают все знакомые блюда из кухни McDonald's, но убрали из них приставку Мак.