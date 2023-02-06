В Москве дети начали бредить и говорить о суициде после посещения "Вкусно и точка” - росСМИ

Российские подростки оказались на больничной койке после визита в заведение быстрого питания. Следователи рассматривают версию отравления веществами.

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В России двое школьников попали в реанимацию после посещения местного аналога McDonald's "Вкусно и точка" в центре Москвы. Об этом сообщает российское медиа Baza.

15-летний Александр и 14-летняя София посетили ресторан быстрого питания в Москве на Маросейке, но внезапно это закончилось посещением больницы. Подросткам стало плохо, они начали бредить и рассказывать о своем желании покончить с собой.

После этого Александр и София были экстренно госпитализированы, где специалисты поставили им предварительный диагноз — отравление психодислептиками.

Московские следователи из правоохранительных органов открыли дело, однако пока что не могут выяснить, что именно стало причиной отравления. Допросить их фактически невозможно, так как подростки находятся в бессознательном состоянии в токсикологической реанимации.

Более подробные анализы пообещали предоставить по готовности. Также пока что нельзя утверждать, что именно еда из ресторана "Вкусно и точка" была источником веществ, которые и привели к отравлению Софии и Александра.

Напомним, что "Вкусно и точка" пришли на замену американской сети McDonalds, которая после начала полномасштабной войны в Украине покинула российский рынок.

11 ноября компания объявила о своих намерениях покинуть еще и рынок Беларуси. Это решение объяснили "серьезными проблемами с местными поставками".

Спустя несколько дней, как отметил "Пул Первого", Александр Лукашенко обрадовался новости об уходе из страны американской сети ресторанов быстрого питания Mcdonald's. Он считает, что вместо них должны появиться белорусские заведения.