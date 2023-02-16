В Санкт-Петербурге нашли мертвой топ-чиновницу Минобороны РФ, — СМИ (фото)

Марина Янкина, чье тело обнаружили под окнами многоквартирного дома, руководила управлением финансового обеспечения по Западному военному округу.

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В Санкт-Петербурге нашли мертвой топ-чиновницу Министерства обороны России Марину Янкину. Об этом пишет местное издание "Фонтанка".

По данным журналистов, тело 58-летней Марины Янкиной обнаружили 15 февраля под окнами многоквартирного дома на улице Замшиной.

Издание отмечает, что топ-чиновница Минобороны, которая руководила управлением финансового обеспечения по Западному военному округу, могла совершить самоубийство. Пресс-служба ЗВО подтвердила, что Марина Янкина являлась их сотрудницей, однако за остальными комментариями отправила к правоохранителям.

До Минобороны чиновница работала в Федеральной налоговой службе, а также занимала пост замглавы комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга.

Российское издание "Mash на Мойке" также утверждает, что правоохранители рассматривают версию самоубийства. По словам журналистов, вещи 58-летней Марины Янкиной нашли на общем балконе 16-го этажа, а тело топ-чиновницы Минобороны — около дома №31 на улице Замшиной.

[ + – ] В Санкт-Петербурге нашли мертвой топ-чиновницу Минобороны РФ Марину Янкину

Напомним, что в начале января в возрасте 85 лет умер разработчик крылатых ракет "Калибр" Павел Камнев. Научный руководитель российского военного концерна "Алмаз-Антей", который специализировался на разработке ракетного вооружения, был награжден президентом РФ Владимиром Путиным званием героя труда.

Также сообщалось, что в конце декабря 2022 года умер бывший главнокомандующий Сухопутных войск ВС РФ Алексей Маслов. Генерал армии, который в течение нескольких лет главным военным представителем России при НАТО, скончался в возрасте 69 лет.