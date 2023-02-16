У Санкт-Петербурзі знайшли мертвою топчиновницю Міноборони РФ, — ЗМІ (фото)

Марина Янкіна, чиє тіло виявили під вікнами багатоквартирного будинку, керувала управлінням фінансового забезпечення в Західному військовому округу.

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У Санкт-Петербурзі знайшли мертвою топчиновницю Міністерства оборони Росії Марину Янкіну. Про це пише місцеве видання "Фонтанка".

За даними журналістів, тіло 58-річної Марини Янкіної виявили 15 лютого під вікнами багатоквартирного будинку на вулиці Замшиній.

Видання зазначає, що топчиновниця Міноборони, яка керувала управлінням фінансового забезпечення Західного військового округу, могла вчинити самогубство. Пресслужба ЗВО підтвердила, що Марина Янкіна була їхньою співробітницею, проте за рештою коментарів відправила до правоохоронців.

До Міноборони чиновниця працювала у Федеральній податковій службі, а також обіймала посаду заступниці голови комітету майнових відносин Санкт-Петербурга.

Російське видання "Mash на Мойке" також стверджує, що правоохоронці розглядають версію самогубства. За словами журналістів, речі 58-річної Марини Янкіної знайшли на загальному балконі 16-го поверху, а тіло топчиновниці Міноборони біля будинку №31 на вулиці Замшиній.

[ + – ] У Санкт-Петербурзі знайшли мертвою топчиновницю Міноборони РФ Марину Янкіну

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Також повідомлялося, що наприкінці грудня 2022 року помер колишній головнокомандувач Сухопутних військ ЗС РФ Олексій Маслов. Генерал армії, який протягом кількох років був головним військовим представником Росії при НАТО, помер у віці 69 років.