Помер колишній головнокомандувач Сухопутних військ ЗС РФ Олексій Маслов

Маслов був головним військовим представником Росії при НАТО, у 2011 році був звільнений у запас.

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Колишній головнокомандувач Сухопутних військ РФ генерал армії Олексій Маслов помер у Москві у віці 69 років. Про це повідомляє РБК.

Маслов помер у Головному військово-клінічному шпиталі імені Бурденка. Причини смерті не повідомляються.

Олексій Маслов у 1974 році закінчив Харківське гвардійське вище танкове командне училище, після якого командував танковим взводом, ротою та батальйоном у Прикарпатському військовому окрузі. Потім, 1984-го, закінчив Військову академію бронетанкових військ імені Маршала Радянського Союзу Р. Я. Малиновського.

[ + – ] У Москві несподівано помер колишній головнокомандувач Сухопутних військ РФ генерал армії Олексій Маслов Фото: РБК

У 1999 став начальником управління бойової підготовки Сибірського військового округу.

З 2004 року після отримання звання генерал-полковника був призначений головнокомандувачем Сухопутними військами.

У 2008 році обійняв посаду військового представника Росії при НАТО в Брюсселі.

У жовтні 2011 року звільнений у запас із військової служби. В останні роки працював спеціальним представником "Уралвагонзаводу" з військово-технічного співробітництва.

"Олексій Федорович залишався вірним справі та Батьківщині до останнього дня, його внесок у розвиток та діяльність Уралвагонзаводу складно переоцінити", — повідомили на останньому місці роботи генерала.

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