Вміють масово вмирати: депутат Держдуми РФ Дмитро Пєвцов назвав "головну силу" росіян (відео)

На думку політика, жителі Росії відрізняються від усього світу здатністю легко принести себе на поталу. Актор невдало блиснув знаннями географії, назвавши РФ унікальною країною за її розташування на двох континентах.

Related video

Депутат Держдуми Росії від партії "Нові люди" Дмитро Пєвцов вважає, що головна сила росіян — це вміння масово вмирати. Про це він сказав на концерті на честь 105-річчя Московського найвищого загальновійськового командного училища. Захід транслював російський телеканал "Звезда".

За його словами, це головна відмінність росіян "від усього світу".

"Так, як наші вміють любити, дружити і вмирати, це звичайно… Та ще в такій кількості, як це не сумно і не страшно… Такої кількості святих немає в жодній країні світу. Ось, мабуть, у цьому наша сила. Зокрема, на відміну від усього світу", — сказав він перед глядачами на сцені.

Ведуча Юлія Розенберг підтримала слова Пєвцова, а публіка відповіла оплесками.

"Часто спілкуюся з військовослужбовцями, яких беруть участь у "спеціальній військовій операції". Завжди ставлю кожному одне й те саме питання — заради чого варто жити і за що не страшно померти. Усі кажуть, що не страшно померти за свою батьківщину, своїх людей, народ, сім'ю", — додала Розенберг.

Історія Росії, на думку Пєвцова, полягає в "об'єднанні земель". Депутат блиснув знаннями географії і заявив, що Росія — єдина у світі країна, розташована на двох континентах — у Європі та Азії.

"Це не може не дратувати. Це дратує весь світ", — зауважив він.

Крім РФ на двох континентах розташовані кілька країн. Це Туреччина (південний схід Європи та південний захід Азії), Казахстан, Єгипет (Африка та Європа) та Іспанія.

Нагадаємо, що в Офісі президента України 14 грудня озвучили нові дані щодо втрат ЗС РФ в Україні з початку повномасштабного вторгнення. Росія втратила в живій силі щонайменше 100 тисяч людей.

ЗСУ 17 грудня завдали точного удару по скупченню ворога біля Токмака Запорізької області. В результаті знищено до 10 одиниць бойової техніки, близько 180 російських військових було поранено.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що Росія втратила в Україні 13 генералів, ця цифра стала рекордом.