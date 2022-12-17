Умеют массово умирать: депутат Госдумы РФ Дмитрий Певцов назвал "главную силу" россиян (видео)
По мнению политика, жители России отличаются от всего мира способностью легко принести себя в жертву. Актер неудачно блеснул знаниями географии, назвав РФ уникальной страной за ее расположение на двух континентах.
Депутат Госдумы России от партии "Новые люди" Дмитрий Певцов считает, что главная сила россиян — это умение массово умирать. Об этом он сказал на концерте в честь 105-летия Московского высшего общевойскового командного училища. Мероприятие транслировал российский телеканал "Звезда".
По его словам, это главное отличие россиян "от всего мира".
"Так, как наши умеют любить, дружить и умирать, это конечно… Да еще в таком количестве, как это ни печально и ни страшно… Такого количества святых нет ни в одной стране мира. Вот, наверное, в этом наша сила. В том числе, отличие от всего мира", – сказал он перед зрителями на сцене.
Ведущая Юлия Розенберг поддержала слова Певцова, а публика ответила аплодисментами.
"Часто общаюсь с военнослужащими, которых участвуют в "специальной военной операции". Всегда задаю каждому один и тот же вопрос — ради чего стоит жить и за что не страшно умереть. Все говорят, что не страшно умереть за свою родину, своих людей, народ, семью", — добавила Розенберг.
История России, по мнению Певцова, заключается в "объединении земель". Депутат блеснул знаниями географии и заявил, что Россия – единственная в мире страна, расположенная на двух континентах – в Европе и в Азии.
"Это не может не раздражать. Это раздражает весь мир", — заметил он.
Стоит напомнить, что кроме РФ на двух континентах расположены несколько стран. Это Турция (юго-восток Европы и юго-запад Азии), Казахстан, Египет (Африка и Европа) и Испания.
Напомним, что в Офисе президента Украины 14 декабря озвучили новые данные о потерях ВС РФ в Украине с начала полномасштабного вторжения. Россия потеряла в живой силе минимум 100 тысяч человек.
ВСУ 17 декабря нанесли точный удар по скоплению врага возле Токмака Запорожской области. В результате уничтожено до 10 единиц боевой техники, около 180 российских военных были ранены.
Военный эксперт Олег Жданов накануне сказал, что Россия потеряла в Украине 13 генералов, эта цифра стала рекордом.