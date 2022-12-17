Умеют массово умирать: депутат Госдумы РФ Дмитрий Певцов назвал "главную силу" россиян (видео)

По мнению политика, жители России отличаются от всего мира способностью легко принести себя в жертву. Актер неудачно блеснул знаниями географии, назвав РФ уникальной страной за ее расположение на двух континентах.

Related video

Депутат Госдумы России от партии "Новые люди" Дмитрий Певцов считает, что главная сила россиян — это умение массово умирать. Об этом он сказал на концерте в честь 105-летия Московского высшего общевойскового командного училища. Мероприятие транслировал российский телеканал "Звезда".

По его словам, это главное отличие россиян "от всего мира".

"Так, как наши умеют любить, дружить и умирать, это конечно… Да еще в таком количестве, как это ни печально и ни страшно… Такого количества святых нет ни в одной стране мира. Вот, наверное, в этом наша сила. В том числе, отличие от всего мира", – сказал он перед зрителями на сцене.

Ведущая Юлия Розенберг поддержала слова Певцова, а публика ответила аплодисментами.

"Часто общаюсь с военнослужащими, которых участвуют в "специальной военной операции". Всегда задаю каждому один и тот же вопрос — ради чего стоит жить и за что не страшно умереть. Все говорят, что не страшно умереть за свою родину, своих людей, народ, семью", — добавила Розенберг.

История России, по мнению Певцова, заключается в "объединении земель". Депутат блеснул знаниями географии и заявил, что Россия – единственная в мире страна, расположенная на двух континентах – в Европе и в Азии.

"Это не может не раздражать. Это раздражает весь мир", — заметил он.

Стоит напомнить, что кроме РФ на двух континентах расположены несколько стран. Это Турция (юго-восток Европы и юго-запад Азии), Казахстан, Египет (Африка и Европа) и Испания.

Напомним, что в Офисе президента Украины 14 декабря озвучили новые данные о потерях ВС РФ в Украине с начала полномасштабного вторжения. Россия потеряла в живой силе минимум 100 тысяч человек.

ВСУ 17 декабря нанесли точный удар по скоплению врага возле Токмака Запорожской области. В результате уничтожено до 10 единиц боевой техники, около 180 российских военных были ранены.

Военный эксперт Олег Жданов накануне сказал, что Россия потеряла в Украине 13 генералов, эта цифра стала рекордом.