Умер бывший главком Сухопутных войск ВС РФ Алексей Маслов

Маслов был главным военным представителем России при НАТО, в 2011 году был уволен в запас.

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Бывший главнокомандующий Сухопутными войсками РФ генерал армии Алексей Маслов умер в Москве в возрасте 69 лет. Об этом сообщает РБК.

Маслов умер в Главном военно-клиническом госпитале имени Бурденко. Причины смерти не сообщаются.

Алексей Маслов в 1974 году окончил Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище, после которого командовал танковыми взводом, ротой и батальоном в Прикарпатском военном округе. Затем, в 1984-м, окончил Военную академию бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского.

[ + – ] В Москве неожиданно умер бывший главнокомандующий Сухопутными войсками РФ генерал армии Алексей Маслов Фото: РБК

В 1999 году стал начальником управления боевой подготовки Сибирского военного округа.

С 2004 года, после получения звания генерал-полковника, был назначен главнокомандующим Сухопутными войсками.

В 2008 году занял пост военного представителя России при НАТО в Брюсселе.

В октябре 2011 года уволен в запас с военной службы. В последние годы работал специальным представителем "Уралвагонзавода" по военно-техническому сотрудничеству.

"Алексей Федорович оставался верен делу и Отечеству до последнего дня, его вклад в развитие и деятельность Уралвагонзавода сложно переоценить", — сообщили на последнем месте работы генерала.

Напомним, накануне в РФ внезапно скончался генеральный директор судостроительной корпорации "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков. Эта компания занималась производством подводных лодок, которые могли запускать ракеты "Калибр". На момент смерти Бузакову было 67 лет.

А известный российский актер, а сейчас депутат Госдумы России от партии "Новые люди" Дмитрий Певцов заявил, что главная сила россиян — это умение массово умирать. "Так, как наши умеют любить, дружить и умирать, это конечно… Да еще в таком количестве, как это ни печально и ни страшно.", – сказал он перед зрителями во время праздничного концерта.