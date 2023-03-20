Вистрілив з автомата в голову: у Львові курсант університету МВС скоїв самогубство (фото)
За даними ЗМІ, хлопець 2004 року помер дорогою до лікарні після пострілу з автомата АКС-74У. Студентські спільноти розповідають про можливі погрози хлопцю від декана факультету.
У Львові застрелився курсант Львівського державного університету внутрішніх справ МВС України. Про це повідомила в Instagram 19 березня спільнота українських курсантів.
Хлопець міг застрелитися з автомата АКС-74У, цю зброю видають курсантам під час добових чергувань на окремих постах, зазначили в групі.
"Причиною цього випадку курсанти вказують на погрози декана факультету у бік курсанта. Гнатюк (прізвище декана) погрожував, що до кінця випуску (понад півтора роки) курсант перебуватиме на казармі й без звільнень. Варто зазначити, що саме в цей наряд напередодні молодика поставив саме Гнатюк", — стверджують у спільноті.
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Причиною вчинку, як зазначається у повідомленні, була відмова курсанта від постійних публікацій активності факультету у соціальних мережах.
"За словами курсантів, загиблий залишив записку, в якій вказав причини вчинку та детально розписав ситуацію про керівників і факультет, проте записка десь зникла", — зазначила спільнота.
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Пізніше з'явилося фото гільзи, ймовірно від патрона, який студент випустив з автомата.
Самогубство курсанта МВС у Львові: перші подробиці
Klymenko Time з посиланням на джерело у правоохоронних органах розповідає подробиці інциденту. Хлопець 2004 року народження вистрілив з автомата Калашникова собі в голову під час чергування і помер дорогою до лікарні.
"Під час спілкування з мамою загиблого вона повідомила, що отримала від сина SMS, в якому він просить у неї пробачення і дякує за все. Аналогічного змісту повідомлення було надіслано й батькові", — повідомили джерела медіа.
Портал Zaxid.net доповнює, що курсант, котрий застрелився, навчався на 2-му курсі університету на факультеті №3, де готують фахівців для підрозділів превентивної поліції. Він був родом із Рівненської області й незабаром йому мало виповнитися 19 років.
За інформацією товаришів по службі загиблого, у нього був конфлікт із керівництвом університету. Колектив університету висловив у Facebook співчуття рідним, близьким і друзям загиблого.
"Сумуємо разом із вами і поділяємо ваш біль", — зазначило керівництво.
Обставини загибелі курсанта 2 курсу з'ясовують правоохоронці, відкрито кримінальне провадження та проводиться службове розслідування.
Нацполіція, прокуратура Львівської області й інші силові структури на момент публікації новини не коментували самогубство курсанта ЗВО.
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