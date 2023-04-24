Получил переломы и потерял память: в Киеве авто сбило нацгвардейца (видео)

На одном из блокпостов в Киеве пьяный водитель сбил военного из Нацгвардии и скрылся с места преступления.

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21 апреля в Киеве водитель легкового автомобиля сбил военного из Национальной гвардии и скрылся с места ДТП. Видео с камер наблюдения 24 апреля опубликовал один из Телеграм-каналов.

Группа нацгвардейцев устанавливала противотанковые ежи (заграждение в виде объемного шестиконечного креста, — ред.) на одной из полос движения рядом с колеей.

На кадрах видно, как двое военных устанавливают очередного "ежа". На них на полной скорости едет легковой автомобиль. Водитель не переключил фары в режим ближнего света.

Один из военных успел отбежать на безопасное расстояние. Его товарища сбил легковой автомобиль. Водитель даже не попытался остановиться и помочь человеку, которого он сбил. На помощь пострадавшему прибежали нацгвардейцы с соседнего блокпоста.

По информации СМИ, совершивший ДТП водитель был пьян. К блокпосту мужчина подъехал за пять минут до начала комендантского часа в столице.

Медиа сообщают, что пострадавший находится сейчас в больнице. У него переломы конечностей. Также военный потерял память.

Напомним,12 июля 2021 года прокуратура информировала о том, что в Киеве мошенники сбили полицейского, пытаясь уехать с украденными деньгами. Сначала преступники расплатились сувенирными гривнами, а позже во время погони врезались сначала в припаркованные автомобили, а затем и в полицейского, который получил травму.

А 25 августа 2020 года находясь в состоянии алкогольного опьянения, водитель Toyota Prius сбил трех курсанток, которые недавно сдали экзамены в Военно-медицинскую академию и пришли в военный колледж на улице Зоологической в Киеве, чтобы получить новую форму.