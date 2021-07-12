В Киеве мошенники сбили полицейского, пытаясь уехать с украденными деньгами, - прокуратура

Во время обмена валюты злоумышленники дали жертве сувенирные купюры под видом настоящих гривен, выяснило следствие. Одному из них удалось сбежать, но ненадолго.

В Киеве двух человек задержали за кражу 46 тысяч долларов и наезд на полицейского во время попытки бегства. Подробности 12 июля сообщила пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

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По данным следствия, мужчина и женщина разместили в Интернете объявление об обмене валюты по выгодному курсу, на которое откликнулся один из пользователей. Во время встречи пострадавший сел в машину к злоумышленникам и отдал им 46 тысяч долларов в обмен на сумку с сувенирными гривнами. Выйдя из салона он заметил, что деньги ненастоящие, и потребовал вернуть валюту, но мошенники тут же уехали.

Полиция оперативно начала ловить предполагаемых преступников. Последние во время погони врезались сначала в припаркованные автомобили, а затем и в полицейского, который получил травму. Женщину задержали за рулем автомобиля. Ее соучастник успел сбежать с места происшествия, однако вскоре был пойман в Днепропетровской области с частью денег, украденными у потерпевшего.

Задержанным уже сообщили о подозрении в грабеже и умышленном нанесении телесных повреждений сотруднику правоохранительных органов. Суд постановил арестовать их с правом внесения залога в размере 688 тысяч гривен. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 13 лет и конфискация имущества.

Ранее появилась информация, что пьяный маршрутчик сбил полицейского в Николаеве. Правоохранители пытались оштрафовать за вождение в нетрезвом виде, а теперь привлекают к ответственности за сопротивление органам власти.

Недавно в Киеве разоблачили сеть фальшивых обменников валют, которые крали деньги клиентов. Один из пострадавших рассказал, что злоумышленник сбежал через подземный ход в помещении, которое специально замаскировали под легальное заведение. От рук злоумышленников пострадали не менее шести человек, полиция уже сообщила о подозрении четырем лицам.

Экс-депутат Киевсовета Алексей Давиденко рассказал, как иностранцев обманывают при обмене валют в Украине. По его словам, туристов грабят прямо в аэропорту "Борисполь".