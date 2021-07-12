У Києві шахраї збили поліцейського, намагаючись виїхати з вкраденими грошима, — прокуратура

Під час обміну валюти зловмисники дали жертві сувенірні купюри під виглядом справжніх гривень, з'ясувало слідство. Одному з них вдалося втекти, але ненадовго.

У Києві двох осіб затримали за крадіжку 46 тисяч доларів і наїзд на поліцейського під час спроби втечі. Подробиці 12 липня повідомила пресслужба Київської обласної прокуратури.

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За даними слідства, чоловік і жінка розмістили в інтернеті оголошення про обмін валюти за вигідним курсом, на яке відгукнувся один з користувачів. Під час зустрічі потерпілий сів у машину до зловмисників і віддав їм 46 тисяч доларів в обмін на сумку із сувенірними гривнями. Вийшовши з салону, він зауважив, що гроші несправжні, і зажадав повернути валюту, але шахраї тут же поїхали.

Поліція оперативно почала ловити ймовірних злочинців. Останні під час погоні врізалися спочатку в припарковані автомобілі, а потім і в поліцейського, який отримав травму. Жінку затримали за кермом автомобіля. Її співучасник встиг втекти з місця події, однак, незабаром був спійманий у Дніпропетровській області з частиною грошей, вкраденими в потерпілого.

Затриманим уже повідомили про підозру в крадіжці й умисному нанесенні тілесних ушкоджень співробітнику правоохоронних органів. Суд постановив заарештувати їх з правом внесення застави в розмірі 688 тисяч гривень. Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до 13 років і конфіскація майна.

Раніше зʼявилася інформація, що пʼяний маршрутник збив поліцейського в Миколаєві. Правоохоронці намагалися оштрафувати за водіння в нетверезому вигляді, а тепер притягають до відповідальності за опір органам влади.

Нещодавно в Києві викрили мережу фальшивих обмінників валют, які крали гроші клієнтів. Один з постраждалих розповів, що зловмисник втік через підземний хід у приміщенні, яке спеціально замаскували під легальний заклад. Від рук зловмисників постраждали щонайменше шестеро людей, поліція вже повідомила про підозру чотирьом особам.

Ексдепутат Київради Олексій Давиденко розповів, як іноземців обманюють при обміні валют в Україні. За його словами, туристів грабують прямо в аеропорту "Бориспіль".