Отримав переломи і втратив пам'ять: у Києві авто збило нацгвардійця (відео)

На одному з блокпостів у Києві п'яний водій збив військового з Нацгвардії та втік із місця злочину.

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21 квітня у Києві водій легкового автомобіля збив військового з Національної гвардії та втік із місця ДТП. Відео з камер спостереження 24 квітня опублікував один із телеграм-каналів.

Група нацгвардійців встановлювала протитанкові їжаки (загородження у вигляді об'ємного шестикінцевого хреста, — ред.) на одній зі смуг руху поряд із колією.

На кадрах видно, як двоє військових встановлюють чергового "їжака". На них на повній швидкості їде легковий автомобіль. Водій не перемкнув фари на режим ближнього світла.

Один із військових встиг відбігти на безпечну відстань. Його товариша збив легковий автомобіль. Водій навіть не спробував зупинитися й допомогти людині, яку він збив. На допомогу постраждалому прибігли нацгвардійці із сусіднього блокпоста.

За інформацією ЗМІ, водій, який вчинив ДТП, був п'яний. До блокпоста чоловік під'їхав за п'ять хвилин до початку комендантської години в столиці.

Медіа повідомляють, що постраждалий нацгвардієць перебуває зараз у лікарні. Має переломи кінцівок. Також військовий втратив пам'ять.

Нагадаємо, 12 липня 2021 року прокуратура інформувала про те, що в Києві шахраї збили поліцейського, намагаючись виїхати зі вкраденими грошима. Спочатку злочинці розплатилися сувенірними гривнями, а пізніше під час погоні врізалися спочатку в припарковані автомобілі, а потім і в поліцейського, який отримав травму.

А 25 серпня 2020 року, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, водій Toyota Prius збив трьох курсанток, які нещодавно склали іспити до Військово-медичної академії та прийшли у військовий коледж на вулиці Зоологічній у Києві, щоб отримати нову форму.