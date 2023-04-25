ДБР розслідує загибель двох прикордонників у Чернігівській області: що сталося

Поки що у кримінальному провадженні затриманих немає, про підозру не повідомлялося. Слідство призначило низку експертиз.

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У понеділок, 24 квітня, під час руху на човні загинули двоє прикордонників у Чернігівській області. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР).

Зазначається, що човен з прикордонним нарядом у складі п'яти військовослужбовців перекинувся під час руху по притоці річки Дніпро.

"Човен був перевантажений, почав набирати воду і затонув. Внаслідок пригоди загинули двоє військовослужбовців", – йдеться в повідомленні.

За даними пресслужби, під час проведення пошуково-рятувальних заходів було виявлено тіла військовослужбовців. Слідство призначило проведення низки експертиз, зокрема судово-медичну для визначення причин смерті. Наразі тривають допити свідків.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 417 КК України — порушення правил кораблеводіння.

"Поки що у кримінальному провадженні затриманих немає, про підозру не повідомлялося", – уточнюють у відомстві.

Нагадаємо, 21 квітня у Києві водій легкового автомобіля збив військового з Національної гвардії та втік з місця ДТП. Постраждалий перебуває у лікарні — у нього переломи кінцівок. Також військовий втратив пам'ять.

7 квітня ЗМІ повідомили, що на Волині з вогнепальним пораненням виявили тіло начальника прикордонної застави, військовослужбовець якої раніше підірвався на міні.