Контроль за наличными: зачем для пополнения карты теперь нужен телефон плательщика

Национальный банк Украины обнародовал постановления №89 и №90. Теперь правила пополнения карт через терминалы изменились, а значит, речь идет об усилении контроля за операциями граждан с наличными.

Национальный банк Украины недавно сообщил об изменениях в процедуре проведения операций физических лиц с наличными через платежные терминалы (устройства). С 1 августа 2023 года добавляются реквизиты к квитанциям, которые формируются при осуществлении наличных операций с использованием платежных устройств. А квитанции по результатам операций по внесению наличных с помощью платежных терминалов для их зачисления на счета дополнительно должны содержать номер мобильного телефона плательщика.

Ярина Паш, младший юрист АО "Мисечко и Партнеры", объяснила Фокусу: теперь при внесении наличных через терминал для их зачисления на счета плательщик при осуществлении такой операции должен:

ввести номер своего мобильного телефона на экране ПТКС;

получить на этот номер одноразовый пароль (путем сообщения или с помощью телефонного звонка);

ввести на экране ПТКС одноразовый пароль, подтверждающий согласие на выполнение платежной операции;

получить квитанцию.

"Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок организации кассовой работы банками и проведения платежных операций, не содержат каких-либо запретов относительно требований идентификации клиента, а наоборот, с целью предотвращения легализации средств полученных преступным путем вносились ряд изменений по идентификации плательщиков, осуществляющих наличные переводы, в частности, по идентификации клиента при инициировании денежного перевода через терминалы и кассы банка на сумму 5000 гривен и более", — говорит Ярина Паш. То есть, по ее словам, идентификация плательщика средств через ПТКС независимо от суммы не нарушает нормы законодательства относительно платежных терминалов и операций с ними, но, скорее всего, может усложнить сам процесс перевода средств через терминалы, особенно для людей старшего возраста.

"Считаю, что внесение номера телефона при проведении операций с наличными через ПТКС направлено на увеличение контроля за источниками поступления средств на счет получателя, ведь лицо могло получать средства от не идентифицированных лиц, и осуществление подтверждения источников происхождения средств становилось затрудненным, что в свою очередь способствовало легализации средств, полученных преступным путем", — отметила Ярина Паш.

Цель новых правил - усилить контроль в сфере наличных операций Фото: hromadske.ua

В банках тоже говорят, что цель изменений, которые вводит НБУ с 1 августа, — усиление контроля за наличными операциями.

"Вероятно, нововведения НБУ имеют целью усиление финансового мониторинга и контроля за операциями с внесением наличных. Для банков нововведение будет означать увеличение операционных расходов на дополнительную СМС-верификацию клиентов, перепрограммирование терминалов, обучение сотрудников в отделениях и т.д.", — рассказала Фокусу Наталья Косенко, заместитель председателя правления ПУМБ.

"Такое внесение номера телефона и подтверждение по СМС операций по внесению наличных, скорее всего, направлено на идентификацию лиц, осуществляющих денежные переводы, для минимизации случаев легализации незаконно полученных средств, ведь в период военного положения вопрос легализации незаконно полученных средств приобрел еще большие масштабы, чем до войны", — считает Ярина Паш.

Ранее Фокус писал, что в конце июня клиенты ПриватБанка начали получать уведомления о внесении изменений в действующие договоры. В частности речь идет о том, что банк внес изменения в Условия и Правила предоставления банковских услуг в части "Расторжение договора и закрытие счетов". Теперь, если клиент получил отказ в продолжении деловых отношений, банк автоматически спишет со счета сумму его задолженности по кредиту.