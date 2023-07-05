На 5 гривен за литр: в Кабмине сделали прогноз о росте цен на топливо (видео)

По словам Дениса Шмыгаля, в результате такого изменения автозаправочные станции будут платить больше налогов, а ВСУ получат дополнительную финансовую поддержку.

В июле в Украине ожидается повышение цен на топливо в среднем на 5 гривен за литр из-за возвращения предвоенного налогообложения. Это означает, что автозаправочные станции будут платить больше налогов в государственный бюджет. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Во время трансляции всеукраинского телемарафона премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что возвращение к прежним налогам приведет к повышению цен на топливо в июле в среднем на 5 гривен. Он отметил, что в результате такого изменения автозаправочные станции будут платить больше налогов, а Вооруженные Силы Украины получат дополнительную финансовую поддержку.

"Вчера Министерство экономики собирало все сети, мы ожидаем, что в июле повышение составит ориентировочно в среднем до 5 грн. Это не критическое повышение, но чрезвычайно важное поступление в бюджет, которое действительно поможет нам в очередной раз поддерживать Вооруженные Силы Украины в борьбе с российским агрессором", — отметил Шмыгаль.

Ранее Фокус сообщал, что во Львове авто заправили некачественным топливом — из строя вышло 20 машин.

К слову, в мае 2023 года гендиректор Yasno Сергей Коваленко сообщил, что по состоянию на 1 число украинцы задолжали за электроэнергию более 1,7 миллиарда гривен. Он пообещал, что теперь информация о долгах за коммуналку будет отображаться в кредитной истории граждан.