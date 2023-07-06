Надбавки для пенсионеров: как не упустить возможность повысить выплаты

Некоторым пенсионерам в Украине предоставляются дополнительные выплаты, которые зависят от возраста, инвалидности и стажа работы.

Пенсионерам в Украине предоставляется возможность получать надбавки к своим ежемесячным выплатам в зависимости от возраста, инвалидности и стажа работы. Какие категории граждан имеют право на дополнительные выплаты и как воспользоваться этими преимуществами, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказал на своей странице в Facebook.

Получателям пенсий могут быть назначены дополнительные выплаты в рамках надбавки по уходу, которая установлена украинским законодательством и описана в постановлении Кабинета Министров Украины от 16 июля 2008 года № 654 "О повышении уровня пенсионного обеспечения граждан".

Право на надбавку имеют граждане Украины, получающие пенсию в соответствии с Законами Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц".

Надбавка по уходу назначается:

лицам с инвалидностью I группы;

одиноким лицам с инвалидностью II группы, нуждающимся в постоянном уходе или достигшим пенсионного возраста;

одиноким лицам с инвалидностью III группы, достигшим пенсионного возраста;

одиноким получателям пенсии по возрасту и за выслугу лет, нуждающимся в постоянном уходе.

Как правильно оформить надбавку

Для получения надбавки необходимо представить заявление (за исключением лиц с инвалидностью I группы) и справку от медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), а также заключение врачебно-консультационной комиссии о необходимости постоянного ухода.

При подаче заявления пенсионер (кроме лиц с инвалидностью I группы) указывает, что у него нет трудоспособных родственников, которые по закону обязаны содержать его. При этом место проживания этих родственников (вместе или отдельно) не влияет на возможность получения надбавки.

Инвалидам I группы надбавка устанавливается на основании справки МСЭК, без необходимости подачи заявления на любой вид пенсии.

Важно отметить, что надбавку по уходу не назначают лицам, которые уже получают государственную социальную помощь по уходу в соответствии с Законом Украины 1727-IV от 18.05.2004 года "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью".

Напомним, в Пенсионном фонде Украины объявили, что в некоторых случаях пенсионные выплаты граждан могут быть возвращены государству. Однако, как выяснилось, есть способы избежать этой ситуации.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд Украины провел пересчет пенсий для работающих пенсионеров, которые получают свои выплаты на банковскую карту, и в среднем повысил суммы выплат на 221, 74 грн.