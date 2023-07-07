Пенсии в Украине: кому повысили выплаты до 1500 грн в июле

С 1 июля пенсии автоматически индексированы на 19,7% некоторым категориям пенсионеров. Повышение получили бывшие нардепы, ученые и госслужащие.

С 1 июля в Украине автоматически повысили пенсии отдельным категориям пенсионеров. Некоторые стали получать почти на 1500 тысячи гривен больше. Об этом сообщили в Пенсионном Фонде Украины.

В июле перерасчет пенсий проведен 19 419 пенсионерам, согласно постановлению Правительства от 24 февраля 2023 года № 168 "Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мерах по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2023 году" (пункты 5, 10).

Средний размер повышения в июле составил — 1020,71 гривен.

Так, в июле повышенные пенсии получат:

16 989 пенсионеров, бывших госслужащих. В среднем выплаты повышены на 1046,70 грн;

659 бывших народных депутатов — на 1450,98 грн;

1574 работника органов местного самоуправления — на 634,89 грн;

197 — ученых — на 422,51 грн.

Выплата пересчитанных пенсий производится с июля в установленные пенсионерам даты.

Напомним, что граждане Украины имеют возможность отложить выход на пенсию, что позволит им получать более высокие выплаты в будущем.

Ранее в ПФУ рассказали, как получать надбавки к своим ежемесячным выплатам в зависимости от возраста, инвалидности и стажа работы.