МВФ обнародовал условия следующего транша для Украины: перечень и сроки выполнения

Украина взяла на себя обязательства по четырем дополнительным требованиям МВФ. Одним из пунктов является возвращение довоенного режима налогообложения.

Международный валютный фонд 7 июля обнародовал обновленный меморандум с Украиной об экономической и финансовой политике в рамках программы расширенного финансирования. Об этом сообщило Министерство финансов, опубликовав обновленный меморандум об экономической и финансовой политике с МВФ.

Согласно этому документу, Украина взяла на себя обязательства по четырем дополнительным требованиям, чтобы получить следующие транши от фонда.

Так, до конца сентября 2023 года Украина должна выполнить сразу два структурных маяка МВФ:

Восстановить действие статей Бюджетного кодекса, которые позволят подготовить среднесрочное бюджетное планирование, а также разработать долговую стратегию и ограничение рисков по гарантиям. Разработать концепцию с предложениями по сдерживанию потенциальных фискальных рисков, связанных с программой доступных кредитов "5-7-9".

До конца октября 2023 года Украина имеет еще два маяка:

Государственные налоговая и таможенная службы должны разработать комплексные краткосрочные и среднесрочные планы действий, которые будут включены в общую Национальную стратегию доходов. Должен быть избран и назначен наблюдательный совет "Оператора газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ).

Также, еще по одному маяку МВФ согласился сделать исключение. Фонд предоставил дополнительное время для принятия закона №8401 о возвращении к довоенному налоговому режиму. Но, при этом МВФ рассчитывает на принятие закона до конца июля.

Остальные 13 структурных маяков остались неизменными.

В целом Украина получила уже 3,59 млрд долларов от МВФ в рамках 15-миллиардной программы расширенного финансирования (EFF) Международного валютного фонда.

Напомним, 30 июня, в Украине возвращают довоенные налоги и проверки. Депутаты Верховной Рады Украины поддержали законопроект №8401, который является условием, предусмотренным соглашением с МВФ.

Еще в начале 2023 года в пресс-службе Министерства финансов заявляли, что принятие законопроекта является одним из "маяков" МВФ, от выполнения которого зависит получение новой кредитной программы.