Пенсия пропадет, а стаж будет потерян, если сделать эту ошибку: предупреждение ПФУ

В Пенсионном фонде Украины отмечают, что гражданам не надо ждать наступления пенсионного возраста, а уже сейчас проверить, заполнена ли их трудовая книжка должным образом и исправить ошибку, потому что потом это сделать будет сложнее.

Ошибки в оформлении трудовой книжки — одна из причин отказа в назначении пенсии или потери части страхового стажа, и, соответственно, уменьшения размера пенсионной выплаты. В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в г. Киеве рассказали, как предотвратить такие неприятные ситуации и избежать проблем.

Специалисты ПФУ рекомендуют каждому гражданину уже сейчас обратиться в отдел кадров предприятия, где работает лицо, и проверить свои трудовые книжки на правильность заполнения.

Как должна быть заполнена трудовая книжка:

при приеме на работу должна быть соответствующая запись: дата, название должности, название организации или предприятия, номер и дата приказа, подпись руководителя и его фамилия (ФИО), печать;

должна быть полная запись об изменении названия предприятия или о реорганизации, если такие изменения происходили;

Важно! Обратите внимание на то, чтобы в трудовой не было "дописей" другими чернилами к предыдущим записям о приеме или увольнении. Такую "надпись" важно правильно оформить отдельной записью. Запись должна быть заверена — "прилагаемой информации верить", печать и подпись уполномоченного лица;

при смене фамилии важно указать название документа, согласно которому происходит изменение, указать кем и когда выдан.

Обратитевнимание на правильность названия предприятий, зафиксированных в трудовой книжке, дат, номеров приказов.

В ПФУ просят будущих пенсионеров обратить внимание на оформление и проверить свою трудовую на соответствие всем указанным в инструкции требованиям по оформлению.

"Не надо ждать наступления пенсионного возраста. Записи в трудовой книжке надо контролировать и исправлять своевременно. В этом должен быть заинтересован сам владелец трудовой, потому что с годами это будет исправить гораздо сложнее", — говорится в сообщении.

Напомним, что с 1 июля в Украине пенсии автоматически индексированы на 19,7% некоторым категориям пенсионеров. Повышение получили бывшие нардепы, ученые и госслужащие.

Ранее сообщалось, что в ПФУ рассказали, как получать надбавки к своим ежемесячным выплатам в зависимости от возраста, инвалидности и стажа работы.