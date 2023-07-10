Некоторые пенсионеры-переселенцы могут потерять выплаты от государства: что происходит

Пенсионеры-переселенцы каждые полгода должны будут придерживаться определенных правил, чтобы не потерять возможность получать выплаты от государства. Фокус рассказывает, что нужно знать клиентам "Ощадбанка".

Государственный "Ощадбанк" восстанавливает физическую идентификацию клиентов, получающих социальную помощь, в том числе и переселенцев. Теперь гражданам придется снова лично обращаться в любое отделение финансового учреждения. Сообщение об этом появилось на официальном сайте "Ощадбанка".

Отмечается, что процедуру физической идентификации вынужденных переселенцев правительство ввело еще осенью 2014 года. Ее приостановили из-за распространения эпидемии COVID-19, но 1 июля 2023 года карантин в Украине официально отменили, поэтому физическую идентификацию ВПЛ восстанавливают. Это произойдет 1 сентября.

Кому придется проходить физическую идентификацию

В банке объяснили, что эту процедуру будут проходить:

пенсионеры-ВПЛ с электронным пенсионным удостоверением (ЭПУ);

внутренне перемещенные лица, которые получают социальную помощь.

Физическая идентификация для этих клиентов происходит каждые полгода. Сама процедура происходит в три этапа.

Первый этап. Пенсионер/ВПЛ лично обращается в любое из отделений "Ощадбанка" с такими документами:

паспорт или другое удостоверение личности;

банковской картой, куда начисляют соцвыплаты, или ЭПП, если клиент пенсионер.

Второй этап. Документы проверяют сотрудники банка.

Третий этап. В присутствии работника "Ощадбанка" нужно воспользоваться картой или ЭПП. Пенсионер/ВПЛ снимает наличные со счета или проверяет остаток средств через кассовый POS-терминал. Для проведения этих операций нужно вводить ПИН-код, поэтому сотрудник банка точно будет знать, что именно этому лицу принадлежит карта или ЭПП.

При этом, если переселенец проигнорирует процедуру, ему заблокируют карточный счет ВПЛ в части расходов. То есть, клиент потеряет возможность пользоваться деньгами, которые есть на карте. Карту разблокируют в течение суток, если клиент таки пройдет физическую идентификацию.

К слову, недавно стало известно, что вынужденные переселенцы неправомерно получили по меньшей мере 893 миллиона гривен выплат от государства. По информации аналитиков Счетной палаты, более 151 тысячи граждан выехали из страны после начала полномасштабного вторжения россиян, но из них 94 тысячи продолжают получать госвыплаты.

Также ранее Фокус объяснял, какие выплаты предусмотрены ВПЛ в 2023 году.